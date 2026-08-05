Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın Ne Kadar?
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Altın fiyatları hareketlendi. 'Gram altın ne kadar?', 'Altın fiyatları ne kadar?' sorularının yanıtı belli oldu. Altının küresel ölçekteki cazibesini artırarak yükseliş serisini üst üste üçüncü işlem gününe taşıdı. Petrol fiyatlarındaki düşüş de altın piyasasını dolaylı yoldan destekledi.
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Altın yükseldi mi? Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altın neden yükseldi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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