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Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın Ne Kadar?

Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
05.08.2026 - 10:43
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Altın fiyatları hareketlendi. 'Gram altın ne kadar?', 'Altın fiyatları ne kadar?' sorularının yanıtı belli oldu. Altının küresel ölçekteki cazibesini artırarak yükseliş serisini üst üste üçüncü işlem gününe taşıdı. Petrol fiyatlarındaki düşüş de altın piyasasını dolaylı yoldan destekledi.

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Altın yükseldi mi? Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın yükseldi mi? Altın fiyatları bugün ne kadar?

5 Ağustos 2026 altın fiyatları belli oldu. Altında hareketlilik devam ederken 'Altın ne kadar?' sorusu araştırılmaya başlandı. İşte altın fiyatlarında son durum

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6.373 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10.188 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 20.381 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 40.574 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4.163 dolar

Altın neden yükseldi?

Altın neden yükseldi?

Küresel finans piyasalarında gözler yeniden değerli metallere çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikası ve faiz kararlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesi, altın fiyatlarında belirgin bir tırmanışı beraberinde getirdi. Dolar endeksinde gözlemlenen zayıf seyir ve enerji piyasalarındaki düşüş grafiği, altının küresel ölçekteki cazibesini artırarak yükseliş serisini üst üste üçüncü işlem gününe taşıdı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında kan kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altın ve gümüş gibi değerli metalleri küresel yatırımcılar için daha erişilebilir ve cazip bir konuma getiriyor. Bu durum piyasadaki doğrudan talebi canlı tutarken, spot altın fiyatlarının yüzde 1,3 oranında değer kazanarak 4.127 dolar seviyelerine kadar tırmanmasını sağladı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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