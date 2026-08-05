Altın Fiyatları Yükselişe Geçti: Gram Altın Ne Kadar?

Küresel finans piyasalarında gözler yeniden değerli metallere çevrildi. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikası ve faiz kararlarına ilişkin beklentilerin şekillenmesi, altın fiyatlarında belirgin bir tırmanışı beraberinde getirdi. Dolar endeksinde gözlemlenen zayıf seyir ve enerji piyasalarındaki düşüş grafiği, altının küresel ölçekteki cazibesini artırarak yükseliş serisini üst üste üçüncü işlem gününe taşıdı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında kan kaybetmesi, dolar cinsinden fiyatlanan altın ve gümüş gibi değerli metalleri küresel yatırımcılar için daha erişilebilir ve cazip bir konuma getiriyor. Bu durum piyasadaki doğrudan talebi canlı tutarken, spot altın fiyatlarının yüzde 1,3 oranında değer kazanarak 4.127 dolar seviyelerine kadar tırmanmasını sağladı.