Minik Bebeği ile İlgilenirken Kilo Verme Yolculuğuna Çıkan Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Minik Bebeği ile İlgilenirken Kilo Verme Yolculuğuna Çıkan Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
24.02.2026 - 23:05

İçerik Devam Ediyor

Kilo verme süreci, bazıları için çok zor hatta imkansız gibi görünebilir. Fakat eğer kilo vermeyi engelleyecek bir sağlık problemi yoksa, kararlılık ve disiplinle birlikte oldukça basit bir hale gelebilir. Sadece istikrarlı bir şekilde çaba göstermek ve düzenli bir disiplin içerisinde hareket etmek, bu süreci kendine uygun hale getirmek kısa sürede hedefe ulaşmayı sağlayacaktır. 

Minik bebeğiyle ilgilenen bir anne bir yandan çıktığı kilo verme serüvenini paylaştı. Kadının yaşadığı değişim ve gösterdiği disiplin beğeni topladı.

İnsanlar genel olarak spor salonuna gitmeden kilo verilmeyeceğine inanıyor. Peki evde kilo vermek gerçekten mümkün mü?

İnsanlar genel olarak spor salonuna gitmeden kilo verilmeyeceğine inanıyor. Peki evde kilo vermek gerçekten mümkün mü?

1. Mutfakta 'Görünmez' Kalorileri Kes

Kilo vermenin %70'i beslenmedir. Evde olduğun için mutfağa ulaşımın çok kolay, bu yüzden şu kuralları dene:

  • Porsiyon Kontrolü: Yemeklerini daha küçük tabaklarda ye. Gözün doyduğunda miden de daha çabuk doyar.

  • Gizli Şeker ve Un: Evde paketli gıda, bisküvi veya beyaz ekmek bulundurmamaya çalış. 'Gözden ırak olan, mideden de ırak olur.'

  • Su İçmek: Acıktığını hissettiğinde önce bir büyük bardak su iç. Vücut bazen susuzluk sinyalini açlık ile karıştırabilir.

2. Evde Hareket Alanı Yarat

Spor salonuna gitmene gerek yok, vücut ağırlığın en iyi ekipmanındır:

  • HIIT Antrenmanları: YouTube üzerinden 15-20 dakikalık 'High-Intensity Interval Training' videoları bulabilirsin. Kısa sürede çok kalori yaktırır.

  • Adım Sayısı: Evin içinde bile olsa hareket et. Telefonla konuşurken oturmak yerine evin içinde volta atabilirsin.

  • Esneme ve Yoga: Hem stresini azaltır hem de kaslarını sıkılaştırır.

3. Uyku ve Stres Yönetimi

Evde kalırken uyku düzeninin bozulması metabolizmayı yavaşlatır:

  • 7-8 Saat Uyku: Vücut yağ yakım işlemini çoğunlukla derin uykuda gerçekleştirir.

  • Geç Saat Atıştırmalıkları: Gece 8'den sonra mutfağın 'kapılarını kilitle.'

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
