"Çok Heyecanlıyım" Demişti: Serenay Sarıkaya, Yeni Filmiyle Dönüyor!

Serenay Sarıkaya
Merve Ersoy
09.02.2026 - 19:57 Son Güncelleme: 09.02.2026 - 19:58

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezonuyla bir kez daha izleyici karşısına çıkacak. Serenay Sarıkaya, ayrıca 'Çok heyecanlıyım' dediği projesini duyurmuştu. Projeyle ilgili detaylar belli oldu.

Kaynak:Birsen Altuntaş

Hem aşk hayatı hem de kariyeriyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak.

Netflix'te yayınlanan ve büyük ilgi gören Kimler Geldi Kimler Geçti'nin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Ancak Serenay Sarıkaya'yı izleyeceğimiz tek proje o değil.

Serenay Sarıkaya'nın "Çok heyecanlıyım" dediği yeni filmiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı.

Sinema filmiyle sevenleriyle buluşacak Serenay Sarıkaya'nın yeni filminin Sevdiğim İstanbul olduğu öğrenildi. Bir kasabada geçen “Sevdiğim İnsanlar” filmini ödüllü yönetmen Doğuş Algün yönetecek.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
