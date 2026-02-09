"Çok Heyecanlıyım" Demişti: Serenay Sarıkaya, Yeni Filmiyle Dönüyor!
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Netflix'te yayınlanan Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezonuyla bir kez daha izleyici karşısına çıkacak. Serenay Sarıkaya, ayrıca 'Çok heyecanlıyım' dediği projesini duyurmuştu. Projeyle ilgili detaylar belli oldu.
Hem aşk hayatı hem de kariyeriyle gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 3. sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak.
Serenay Sarıkaya'nın "Çok heyecanlıyım" dediği yeni filmiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı.
