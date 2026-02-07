onedio
Bridgerton Sonrası Öneri Arayanlara İtalya’dan Bir Dönem Dizisi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.02.2026 - 16:03

Bridgerton’un yeni sezonuyla birlikte dönem dizilerine olan ilgi yeniden yükseldi. Gösterişli mekanlar, sınıf çatışmaları ve tutkulu ilişkiler izleyiciyi bu türe bir kez daha bağladı. Tam da bu ilginin taze olduğu günlerde, Netflix’te güçlü bir yapım öne çıkmaya başladı. İtalya’dan çıkan bu mini dizi, kısa sürede “Bridgerton benzeri” arayışında olanların radarına girdi. 

Kaynak: Independent

Netflix’te yayınlanan Leopar, İtalya’nın birleşme sürecinde yaşanan büyük toplumsal dönüşümü, aristokrat bir ailenin gözünden anlatıyor.

Hikaye, eski düzenin yavaş yavaş çözülüşünü ve bu değişime ayak uydurmaya çalışan bir soylunun iç dünyasını merkezine alıyor. Dizi, yalnızca romantik ilişkilerle değil, güç dengeleri ve sınıfsal kırılmalarla da ilgileniyor. Bu yönüyle Bridgerton’daki ihtişamlı dünyanın daha politik ve melankolik bir karşılığı gibi duruyor. Yapımın kökeni, yayımlanma süreci oldukça sancılı geçen ve ancak yazarının ölümünden sonra okurla buluşabilen bir romana dayanıyor. Kitap zamanla edebiyat dünyasında önemli bir yere yerleşmiş ve yıllar sonra bu etkileyici uyarlamanın yolunu açmış.

Netflix’in mini dizi formatında ele aldığı hikaye, altı bölüm boyunca temposunu düşürmeden ilerliyor.

Dönemin Sicilya’sı, dekorlardan kostümlere kadar detaylı bir şekilde ekrana taşınıyor. İzleyiciler özellikle görüntülerin yarattığı atmosferden sıkça söz ediyor. Dizinin tarihsel arka planı, karakterlerin yaşadığı kişisel çatışmaları daha da derinleştiriyor. Aşk, sadakat ve kayıp duygusu hikayenin ana eksenini oluşturuyor. 

Bridgerton sonrası benzer bir atmosfer arayan izleyiciler için Leopar güçlü bir alternatif haline geliyor. Kısa sürede kulaktan kulağa yayılan bu dizi, dönem dramaları sevenler için kaçırılmaması gereken yapımlar arasında gösteriliyor.

