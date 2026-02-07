Bridgerton Sonrası Öneri Arayanlara İtalya’dan Bir Dönem Dizisi!
Bridgerton’un yeni sezonuyla birlikte dönem dizilerine olan ilgi yeniden yükseldi. Gösterişli mekanlar, sınıf çatışmaları ve tutkulu ilişkiler izleyiciyi bu türe bir kez daha bağladı. Tam da bu ilginin taze olduğu günlerde, Netflix’te güçlü bir yapım öne çıkmaya başladı. İtalya’dan çıkan bu mini dizi, kısa sürede “Bridgerton benzeri” arayışında olanların radarına girdi.
Kaynak: Independent
Netflix’te yayınlanan Leopar, İtalya’nın birleşme sürecinde yaşanan büyük toplumsal dönüşümü, aristokrat bir ailenin gözünden anlatıyor.
Netflix’in mini dizi formatında ele aldığı hikaye, altı bölüm boyunca temposunu düşürmeden ilerliyor.
