onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Dünya Yıldızı Margot Robbie Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu’nun Tasarımını Tercih Etti

Dünya Yıldızı Margot Robbie Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu’nun Tasarımını Tercih Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.02.2026 - 13:13

Hollywood’un en göz önündeki yıldızlarından biri olan Margot Robbie, son görünümüyle yalnızca stiliyle değil yaptığı tercihle de gündeme oturdu. Ünlü oyuncunun galada Türk modacı Dilara Fındıkoğlu imzalı bir elbise giymesi, moda dünyasında dikkat çekti. Bu tercih, Türk tasarımcıların uluslararası arenadaki etkisini yeniden hatırlattı. Dilara Fındıkoğlu da sosyal medya hesabından elbiseyi tasarladığı anları paylaştı. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Robbie, yeni filmi Uğultulu Tepeler’in Londra’daki galasında Fındıkoğlu imzalı elbisesiyle ortalığı yıktı geçti!

Robbie, yeni filmi Uğultulu Tepeler’in Londra’daki galasında Fındıkoğlu imzalı elbisesiyle ortalığı yıktı geçti!

Hollywood’un en çok konuşulan oyuncularından birinin, uluslararası moda evleri arasından bir Türk modacıyı seçmesi, bu başarının altını kalın çizgilerle çizdi. Fındıkoğlu, zaten uzun süredir küresel moda sahnesinin tanıdığı bir isim olarak öne çıkıyor. Tasarımları daha önce de birçok dünyaca ünlü oyuncu, müzisyen ve stil ikonunun gardırobunda yer aldı. 

Ünlü modacı Robbie için hazırladığı elbisenin tasarım aşamaları anbean kaydetmeyi de es geçmedi. Instagram hesabından da paylaşınca tebrikler her zamanki gibi art arda geldi.

İşte detaylar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın