Dünya Yıldızı Margot Robbie Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu’nun Tasarımını Tercih Etti

Hollywood’un en çok konuşulan oyuncularından birinin, uluslararası moda evleri arasından bir Türk modacıyı seçmesi, bu başarının altını kalın çizgilerle çizdi. Fındıkoğlu, zaten uzun süredir küresel moda sahnesinin tanıdığı bir isim olarak öne çıkıyor. Tasarımları daha önce de birçok dünyaca ünlü oyuncu, müzisyen ve stil ikonunun gardırobunda yer aldı.

Ünlü modacı Robbie için hazırladığı elbisenin tasarım aşamaları anbean kaydetmeyi de es geçmedi. Instagram hesabından da paylaşınca tebrikler her zamanki gibi art arda geldi.