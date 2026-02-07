Dünya Yıldızı Margot Robbie Türk Modacı Dilara Fındıkoğlu’nun Tasarımını Tercih Etti
Hollywood’un en göz önündeki yıldızlarından biri olan Margot Robbie, son görünümüyle yalnızca stiliyle değil yaptığı tercihle de gündeme oturdu. Ünlü oyuncunun galada Türk modacı Dilara Fındıkoğlu imzalı bir elbise giymesi, moda dünyasında dikkat çekti. Bu tercih, Türk tasarımcıların uluslararası arenadaki etkisini yeniden hatırlattı. Dilara Fındıkoğlu da sosyal medya hesabından elbiseyi tasarladığı anları paylaştı. Gelin detaylara geçelim…
Robbie, yeni filmi Uğultulu Tepeler’in Londra’daki galasında Fındıkoğlu imzalı elbisesiyle ortalığı yıktı geçti!
İşte detaylar 👇
