TRT İçin Bir İlkti: Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin Dergi Pozları Beğeni Aldı!
TRT 1’de ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı günden bu yana temposunu düşürmeden yoluna devam ediyor. İlk bölümden itibaren izleyicinin ilgisini yakalayan dizi, kısa sürede sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. Şimdiyse bu ilgi karşısında bir ilk yaşandı. TRT dizilerinden ilk kez bir çift dergi çekimi yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer aldığı yapım hem cuma günlerinin hem de haftanın en çok izlenen dizisi oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diziyle ilgili dikkat çeken bir gelişme de son günlerde yaşandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın