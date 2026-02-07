onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
TRT İçin Bir İlkti: Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin Dergi Pozları Beğeni Aldı!

TRT İçin Bir İlkti: Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin Dergi Pozları Beğeni Aldı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.02.2026 - 11:05

TRT 1’de ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı günden bu yana temposunu düşürmeden yoluna devam ediyor. İlk bölümden itibaren izleyicinin ilgisini yakalayan dizi, kısa sürede sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. Şimdiyse bu ilgi karşısında bir ilk yaşandı. TRT dizilerinden ilk kez bir çift dergi çekimi yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer aldığı yapım hem cuma günlerinin hem de haftanın en çok izlenen dizisi oluyor.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal yer aldığı yapım hem cuma günlerinin hem de haftanın en çok izlenen dizisi oluyor.

Hikayenin merkezinde, Ava Yaman’ın canlandırdığı Eleni’nin ailesinin izini sürmek için Trabzon’a gelişi yer alıyor. Eleni’nin bu arayışı, kaosu da beraberinde getiriyor. Her bölümde yeni çatışmaların ve beklenmedik gelişmelerin ortaya çıkması da dizinin temposunu diri tutuyor. Son zamanlarda izleyicilerin dört gözle beklediği ise Adil’in Eleni’nin kendi kızı olduğunu öğrenmesi.

Diziyle ilgili dikkat çeken bir gelişme de son günlerde yaşandı.

Diziyle ilgili dikkat çeken bir gelişme de son günlerde yaşandı.

TRT tarihinde ilk kez bir dizi çifti dergi çekimi gerçekleştirdi. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal, Hello! dergisinin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Çekimlerden paylaşılan kareler kısa sürede ilgi görürken, ikilinin uyumu bir kez daha izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın