TRT İçin Bir İlkti: Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe’nin Dergi Pozları Beğeni Aldı!

TRT 1’de ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı günden bu yana temposunu düşürmeden yoluna devam ediyor. İlk bölümden itibaren izleyicinin ilgisini yakalayan dizi, kısa sürede sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. Şimdiyse bu ilgi karşısında bir ilk yaşandı. TRT dizilerinden ilk kez bir çift dergi çekimi yaptı.