TRT Dizisi Zirveyi Bırakmadı, Rakip Yükselişe Geçti: 6 Şubat Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

TRT Dizisi Zirveyi Bırakmadı, Rakip Yükselişe Geçti: 6 Şubat Cuma Reyting Sonuçları Açıklandı

Kızılcık Şerbeti Reyting Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
07.02.2026 - 10:24

6 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Kızılcık ŞerbetiTaşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle yayınlandığı 6 Şubat Cuma günü reyting sonuçlarında Taşacak Bu Deniz düşüş yaşadı. TOTAL kategorisinde düşüş yaşayan Taşacak Bu Deniz, AB ve ABC1 kategorisinde yükselişe devam etti. Kızılcık Şerbeti ise geçtiğimiz haftaya kıyasla reyting artırdı.

İşte 6 Şubat Cuma Reyting Sonuçları...

6 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu.

6 Şubat Cuma reyting sonuçları belli oldu.

Taşacak Bu DenizKızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 6 Şubat Cuma reyting sonuçları açıklandı. Taşacak Bu Deniz yine geleneği bozmayarak zirvede yer aldı. TOTAL grubunda ufak bir düşüş yaşayan dizi AB ve ABC1 kategorilerinde yükselişini sürdürürken özet bölümü reyting ikincisi oldu. Taşacak Bu Deniz'in rakibi Kızılcık Şerbeti ise geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşü telafi etti.

6 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

6 Şubat Cuma TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları şu şekilde:

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 14.90 (1)

AB: 14.36 (1)

ABC: 16.04 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.61 (3)

AB: 6.97 (3)

ABC: 7.18 (3)

Arka Sokaklar

TOTAL: 6.00 (4)

AB: 1.67 (16)

ABC: 3.83 (7)

