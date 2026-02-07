onedio
Taşacak Bu Deniz'i Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Elif Sude Yenidoğan
07.02.2026 - 09:01

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz, yayın hayatına başladığı ilk bölümden bu yana temposunu koruyarak adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Kısa sürede sezonun en dikkat çeken dizileri arasına giren yapım, elde ettiği izlenme sonuçlarıyla da bu ilgiyi karşılıksız bırakmadığını gösteriyor. Cuma akşamları ekrana gelen her bölüm, izleyici için adeta haftanın sabırsızlıkla beklenen anlarından biri haline gelmiş durumda.

Son bölümde duygusal anlar ile gerilimin iç içe geçtiği sahneler izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Yayının hemen ardından sosyal medyada başlayan yorum trafiği ise gecenin temposunu bir adım daha yukarı taşıdı. Özellikle X’te yapılan esprili paylaşımlar kısa sürede çoğaldı. Biz de diziyi mizahın odağına alan o yaratıcı yorumları bir araya getirdik.

Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Ava Yaman ve Burak Yörük’ün başrollerini paylaştığı dizi, Trabzon’un doğasıyla bütünleşen atmosferiyle dikkat çekiyor.

Hikaye, Ava Yaman’ın canlandırdığı Eleni’nin anne ve babasının izini sürmek için Trabzon’a gelmesiyle şekilleniyor. Ancak Eleni’nin yolculuğu, kısa sürede başka hayatlara dokunan daha geniş bir hikayeye dönüşüyor. Bu da her bölümde farklı çatışmaları ve sürprizleri beraberinde getiriyor. 

Goygoyseverler de her sahneden kendilerine yeni malzeme çıkarmayı başarıyor. Gelin, son bölümün ardından yapılan yorumlara birlikte göz atalım.

