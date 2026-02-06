onedio
Sevdiğim Sensin'in Yayın Tarihinden Survivor'daki Kavgaya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.02.2026 - 23:42

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

6 Şubat Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

2025 yılında sosyal medyada yine yerli diziler hakkında pek çok paylaşım yapıldı.

Yerli dizi izleyicileri sevdikleri karakterler hakkında sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor. Özelikle X platformunda dizi çiftlerine dair pek çok TT çalışması düzenlenirken 2025 yılında sosyal medyada en çok konuşulan dizi çiftleri açıklandı.

Detaylar:

Muhteşem Yüzyıl'la tanıdığımız Burcu Özberk bir süredir televizyondan uzak.

Son olarak NOW'ın yaz dizisi Ruhun Duymaz'da izlediğimiz Burcu Özberk, uzun süredir televizyondan uzak duruyor. Gazete Magazin muhabirlerine konuşan Burcu Özberk, yeni dizi projeleri ve televizyona geri dönmek istediğinden bahsetti.

Detaylar:

Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesinde örnek alınacak bir davranışla gündem oldu.

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle ekrana geldi. Taşacak Bu Deniz henüz yeni bölüm başlamadan örnek bir davranışta bulundu. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi'ni unutmayan Taşacak Bu Deniz ekibi yeni bölüm öncesinde bir anma metni yayınladı.

Detaylar:

Ekranların sevilen işlerinden Veliaht'ta tüm hikaye Kars'a taşındı.

Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht'ta senaryoda ciddi değişiklikler yapıldı. Yeni senaryoya göre dizi ekibi çekimlerine Kars'ta devam ediyor. Veliaht'ın yeni bölümündeki Kars sahneleri seyirciyi mest ederken sosyal medyadan yorum yağdı.

Detaylar:

Deniz Uğur ve Bahar Şahin ikilisini ilk olarak Kanal D'nin Zalim İstanbul dizisinde izlemiştik.

7 yıl önce Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde izlediğimiz Deniz Uğur ve Bahar Şahin, yıllar sonra ATV'nin yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın kadrosunda bir araya geldi. Birbirini çok seven oyuncuların setten samimi görüntüleri yayınlandı.

Detaylar:

Reyting rekortmeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümlerinde Adil, Furtuna konağını patlatarak yerle bir etmişti. Söz konusu sahnenin kamera arkası görüntüleri haftalar sonra ortaya çıktı.

Detaylar:

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi, farklı senaryosuyla ilgi çekse de düşük reyting almaktan kurtulamadı.

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden Rüya Gibi reyting sıralamasında bir türlü istediği yere gelemiyor. Seda Bakan, Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu'nun başrollerde yer aldığı dizinin erken final yapacağına dair iddialar sosyal medyada dolaşırken dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil olduğu açıklandı.

Detaylar:

TRT 1 ekranlarının fenomen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'in müzikleri dilimizden düşmüyor.

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz senaryosu kadar müzikleriyle de gündemde yer alıyor. Dizinin müziklerine imza atan Yüksel Baltacı, Cevdet Gümüş’ün programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yüksel Baltacı, Taşacak Bu Deniz için hazırladığı bazı şarkıları yapay zekaya söylettiğini itiraf etti.

Detaylar:

Star TV’de başlaması için hazırlıklarına devam edilen Sevdiğim Sensin dizisi için yeni bir gelişme yaşandı.

Yeni sezon için duyurulan birçok iptal ve erteleme kararının ardından Sevdiğim Sensin’in de yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında endişeler olmuştu. Ancak yapım önce yeni fragman paylaştı ardından da Birsen Altuntaş yayın gününü açıkladı.

Detaylar:

Survivor’ın yeni bölüm fragmanında nabızların yükseldiği sahnelere yer verilmişti.

Survivor 2026 tüm heyecanıyla devam ediyor. Ada şartları gereği yarışmacıların gergin anlar yaşadıklarına her sezon şahit oluyoruz. Rekabet duygusunun da etkisiyle adada kaos bitmek bilmiyor. Son günlerde de Bayhan ile Murat Arkın arasında bir tartışma yaşandığına şahit olmuştuk. Şimdiyse Bayhan ve Murat Arkın olayı detaylarıyla anlattı.

Detaylar:

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrolündeki Veliaht farklı hikayesiyle merak uyandıranlardan olmuştu.

2025-2026 sezonu için kanallar ve yapımlar birbirinden iddialı dizi projeleriyle yayın hayatına başlamıştı. İzleyiciye kendini sevdirmeyi başaran diziler olsa da bazıları erken final yaptı, bazıları iptal edildi, bazıları da şimdilerde reyting mücadelesi veriyor. Reyting konusunda sallantı yaşayan dizilerden biri de Show TV’de yayınlanan Veliaht. Peki Veliaht final yapacak mı?

Detaylar:

Show TV’nin uzun soluklu drama dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bir karakterle hikayesine renk katmaya hazırlanıyor.

Dizinin dördüncü sezonunda sürpriz isim Rukiye’nin dahil olacağı açıklandı ve bu gelişme kısa sürede izleyicinin dikkatini çekti. Kızılcık Şerbeti’nde önceki bölümlerde bazı önemli oyuncular kadrodan ayrılmış, dizi içerik olarak yeni dengelere doğru ilerlemişti. Yeni karakterin nasıl bir rol üstleneceği ve diğer isimlerle olan etkileşimi de izleyici için merak konusu oldu.

Detaylar:

