Kıvanç Tatlıtuğ’dan Sektörün Kötü Yanlarını Anlatan Set Emekçisi Yener Yalçın’a Destek
TikTok’ta yaptığı paylaşımlarla kısa sürede tanınan Yener Yalçın, set ortamına dair gerçekleri çekinmeden anlatmasıyla yeni bir konsept başlatmıştı. Kendisi de bir set çalışanı olduğu için tanık olduğu olayları, setlerin nasıl geçtiğini ve takipçilerinin merak ettiklerini aktarıyor. Şimdiyse bir takipçisi, artık kendinin de bir kitleye sahip olup tanınmasıyla birlikte oyunculardan bir tepki gelip gelmediğini sordu.
Kaynak: TikTok
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yener Yalçın, kimi zaman dizi film sektörüne dair ilgililerin merak ettiklerini yanıtlasa da kimi zaman yaşanan kötü olayları da aktarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın