Kıvanç Tatlıtuğ’dan Sektörün Kötü Yanlarını Anlatan Set Emekçisi Yener Yalçın’a Destek

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sektörün Kötü Yanlarını Anlatan Set Emekçisi Yener Yalçın'a Destek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.02.2026 - 12:04

TikTok’ta yaptığı paylaşımlarla kısa sürede tanınan Yener Yalçın, set ortamına dair gerçekleri çekinmeden anlatmasıyla yeni bir konsept başlatmıştı. Kendisi de bir set çalışanı olduğu için tanık olduğu olayları, setlerin nasıl geçtiğini ve takipçilerinin merak ettiklerini aktarıyor. Şimdiyse bir takipçisi, artık kendinin de bir kitleye sahip olup tanınmasıyla birlikte oyunculardan bir tepki gelip gelmediğini sordu.

Yener Yalçın, kimi zaman dizi film sektörüne dair ilgililerin merak ettiklerini yanıtlasa da kimi zaman yaşanan kötü olayları da aktarıyor.

Yener Yalçın, kimi zaman dizi film sektörüne dair ilgililerin merak ettiklerini yanıtlasa da kimi zaman yaşanan kötü olayları da aktarıyor.

Kaprisli oyuncular, set ortamındaki adaletsizlik, baskı gibi konulara da değindiği oluyor. Takipçisinden gelen soruyla birlikte de artık bazı oyuncuların kendini tanıdığını söyledi. O isimlerden biri de Kıvanç Tatlıtuğ oldu. Yener Yalçın, ünlü oyuncuyla reklam çekiminde bir araya geldiklerinde sohbet ettiklerini ve tavsiyeleri olduğunu anlattı. Tatlıtuğ, Yalçın’ı kötü olayları anlatırken isim vermesi gerektiği konusunda desteklemişti.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
