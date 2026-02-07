onedio
Halit Ergenç, Eşi Bergüzar Korel'le Aynı Dizide Rol Almak İsteyip İstemediğini Açıkladı

yerli dizi
Esra Demirci
07.02.2026 - 11:32

Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in büyük aşkı Binbir Gece dizisinde başlamıştı. Binbir Gece'nin ardından Vatanım Sensin dizisinde de partner olan ikiliden Halit Ergenç, eşiyle yeniden bir dizide rol almak isteyip istemediğini açıkladı.

KAYNAK: 2. Sayfa

Aşkları Binbir Gece dizisinde başlayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, ekranın en yakışan çiftleri arasında yer alıyor.

Binbir Gece'nin ardından Vatanım Sensin dizisinde de rol alan karı-koca uzun süredir ayrı projelerde yer alıyor. Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel'le aynı projede tekrar rol alma fikrine nasıl baktığı sorusuna ise umut verici bir yanıt verdi.

Halit Ergenç, muhabirlerin bu sorusuna 'Neden olmasın? Belli olmaz öyle şeyler. Olursa çok da mutlu oluruz. Konuşuyoruz arada.' diyerek yeni bir projede beraber rol alabileceklerinin sinyalini verdi.

Halit Ergenç'in o açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:

