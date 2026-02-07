Halit Ergenç, Eşi Bergüzar Korel'le Aynı Dizide Rol Almak İsteyip İstemediğini Açıkladı
Magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in büyük aşkı Binbir Gece dizisinde başlamıştı. Binbir Gece'nin ardından Vatanım Sensin dizisinde de partner olan ikiliden Halit Ergenç, eşiyle yeniden bir dizide rol almak isteyip istemediğini açıkladı.
KAYNAK: 2. Sayfa
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aşkları Binbir Gece dizisinde başlayan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, ekranın en yakışan çiftleri arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halit Ergenç'in o açıklamasını buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın