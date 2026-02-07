Halit Ergenç, Eşi Bergüzar Korel'le Aynı Dizide Rol Almak İsteyip İstemediğini Açıkladı

Binbir Gece'nin ardından Vatanım Sensin dizisinde de rol alan karı-koca uzun süredir ayrı projelerde yer alıyor. Halit Ergenç, eşi Bergüzar Korel'le aynı projede tekrar rol alma fikrine nasıl baktığı sorusuna ise umut verici bir yanıt verdi.

Halit Ergenç, muhabirlerin bu sorusuna 'Neden olmasın? Belli olmaz öyle şeyler. Olursa çok da mutlu oluruz. Konuşuyoruz arada.' diyerek yeni bir projede beraber rol alabileceklerinin sinyalini verdi.