onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
O Animasyon 2025’te 20,5 Milyar Dakika İzlenmeyle Zirvede!

O Animasyon 2025’te 20,5 Milyar Dakika İzlenmeyle Zirvede!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
07.02.2026 - 09:56

2025 yılı animasyon filmleri arasında K-Pop: Demon Hunters izlenme rekorları kırdı ve rakiplerini açık ara geride bıraktı. Netflix’te haziran ayında yayımlanan bu animasyon, Nielsen verilerine göre yıl boyunca yaklaşık 20,5 milyar dakika izlenerek başı çekti. Bu izlenme rakamı, toplam süre olarak değerlendirildiğinde yüz milyonlarca baştan sona seyir anlamına geliyor ve platformların 2025 istatistiklerinde dikkat çeken bir fark yarattı. Film, animasyonseverler kadar aile izleyicisinin de yoğun ilgisini çekti; özellikle 2–11 yaş arası çocukların izlenme oranının yüksek olduğu bildirildi.  

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oranlar K-Pop: Demon Hunters’ın 2025’in en çok izlenen animasyon yapımı unvanını kesinleştirdi.

Oranlar K-Pop: Demon Hunters’ın 2025’in en çok izlenen animasyon yapımı unvanını kesinleştirdi.

Filmin alışılmış aile animasyonlarının ötesine geçen hikayesi ve görsel stili onu izleyenler açısından sıradan bir çocuk filmi olmaktan çıkarıp herkesin tartıştığı bir yapım haline getirdi.  Netflix, filmle ilgili izlenme sürelerini paylaştığında rakiplerini de şaşırttı; çünkü bu kadar yüksek toplam süre, animasyon türünde alışılmadık bir başarı olarak nitelendirildi. Ayrıca yapımın müzik parçalarının da izlenme listelerinde üst sıralara çıkması, filmin popülerliğini pekiştirdi.

Bazı klasik animasyonlar da izleyiciden ilgi gördü; ama Netflix yapımının toplam izlenme süresine yaklaşamadı.

Bazı klasik animasyonlar da izleyiciden ilgi gördü; ama Netflix yapımının toplam izlenme süresine yaklaşamadı.

Bu durum, dijital platformların animasyon izleme alışkanlıklarında ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.  Ayrıca film sonrası planlanan devam projeleri ve müzik albümü çalışmaları, başarıyı ileriye taşımayı hedefliyor.  K-Pop: Demon Hunters aynı zamanda animasyonun genç izleyici kitlesi kadar yetişkinler arasında da ciddi bir gündem oluşturdu. İzlenme verileri, animasyon türünün dijital çağda ne kadar güç kazandığını da gözler önüne serdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın