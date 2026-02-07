O Animasyon 2025’te 20,5 Milyar Dakika İzlenmeyle Zirvede!

Bu durum, dijital platformların animasyon izleme alışkanlıklarında ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi. Ayrıca film sonrası planlanan devam projeleri ve müzik albümü çalışmaları, başarıyı ileriye taşımayı hedefliyor. K-Pop: Demon Hunters aynı zamanda animasyonun genç izleyici kitlesi kadar yetişkinler arasında da ciddi bir gündem oluşturdu. İzlenme verileri, animasyon türünün dijital çağda ne kadar güç kazandığını da gözler önüne serdi.