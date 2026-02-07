O Animasyon 2025’te 20,5 Milyar Dakika İzlenmeyle Zirvede!
2025 yılı animasyon filmleri arasında K-Pop: Demon Hunters izlenme rekorları kırdı ve rakiplerini açık ara geride bıraktı. Netflix’te haziran ayında yayımlanan bu animasyon, Nielsen verilerine göre yıl boyunca yaklaşık 20,5 milyar dakika izlenerek başı çekti. Bu izlenme rakamı, toplam süre olarak değerlendirildiğinde yüz milyonlarca baştan sona seyir anlamına geliyor ve platformların 2025 istatistiklerinde dikkat çeken bir fark yarattı. Film, animasyonseverler kadar aile izleyicisinin de yoğun ilgisini çekti; özellikle 2–11 yaş arası çocukların izlenme oranının yüksek olduğu bildirildi.
Kaynak: Independent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oranlar K-Pop: Demon Hunters’ın 2025’in en çok izlenen animasyon yapımı unvanını kesinleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı klasik animasyonlar da izleyiciden ilgi gördü; ama Netflix yapımının toplam izlenme süresine yaklaşamadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın