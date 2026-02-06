onedio
Yılın En İddialısı: Yeni Korku Filmi Undertone Fragmanıyla Heyecan Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
06.02.2026 - 11:47

A24 stüdyosunun 2026 takviminde yer alan yeni korku filmi Undertone için uzun zamandır beklenen ikinci fragman nihayet yayınlandı. Paranormal olayları araştıran bir podcast sunucusunun merkezde olduğu yapım, türü sevenler için farklı bir deneyim vadediyor. Hikaye, karakterin ölüm döşesindeki annesine bakmak için taşındığı eve gönderilen gizemli ses kayıtlarını keşfetmesiyle şekilleniyor. 

Gelin filme dair diğer detaylara geçelim!

Senaryosunu ve yönetmenliğini Ian Tuason’un üstlendiği Undertone, atmosferik korkunun sınırlarını zorlamayı hedefliyor.

Başrolde The Handmaid’s Tale ile tanınan Nina Kiri var ve evine dönen Evy isimli podcast sunucusunu canlandırıyor.

Paranormal ses kayıtları, Evy’nin zihninde giderek daha belirgin hale geliyor ve gerçek ile korku arasındaki çizgi bulanıklaşıyor. Kayıtların genç, hamile bir çiftten gelmesi ise hikayeye ayrı bir boyut katıyor. Bu seslerin Evy’nin kendi yaşamıyla kesişmesi, korku dozunu yükseltiyor.

Yapımın Sundance Film Festivali’ndeki prömiyeri de büyük ilgi gördü ve eleştirmenlerin dikkatini çekti.

Birçok yorumcu, türün son yıllarda örneğini çok görmediğimiz bir işitsel gerilim sunduğunu belirtti. Fragmanda kullanılan ses efektleri, sessizliği bile korkutucu hale getiriyor ve izleyiciyi ekrana adeta kilitliyor. A24’ün önceki korku filmleriyle başarıyı yakaladığı düşünüldüğünde, Undertone da bu eğilimi sürdürebilecek potansiyele sahip. Film, 13 Mart 2026’da ABD sinemalarında izleyiciyle buluşacak.

İşte ilk fragman 👇

