Yılın En İddialısı: Yeni Korku Filmi Undertone Fragmanıyla Heyecan Yarattı
A24 stüdyosunun 2026 takviminde yer alan yeni korku filmi Undertone için uzun zamandır beklenen ikinci fragman nihayet yayınlandı. Paranormal olayları araştıran bir podcast sunucusunun merkezde olduğu yapım, türü sevenler için farklı bir deneyim vadediyor. Hikaye, karakterin ölüm döşesindeki annesine bakmak için taşındığı eve gönderilen gizemli ses kayıtlarını keşfetmesiyle şekilleniyor.
Gelin filme dair diğer detaylara geçelim!
Senaryosunu ve yönetmenliğini Ian Tuason’un üstlendiği Undertone, atmosferik korkunun sınırlarını zorlamayı hedefliyor.
Yapımın Sundance Film Festivali’ndeki prömiyeri de büyük ilgi gördü ve eleştirmenlerin dikkatini çekti.
İşte ilk fragman 👇
