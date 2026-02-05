onedio
Dijital Platformlarda Yayınlanıp RTÜK'ten Ceza Alan Dizi, Film ve Programlar

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.02.2026 - 15:26

Televizyon ekranlarında izlediğimiz dizi ve programlara RTÜK tarafından verilen cezaları biliyoruz. Dizilerin bir ya da daha fazla bölüm yayınlanmaması, kanalların aldığı cezalar daha çok bilinirken dijital platformlarda yer alan dizi, film ve programların da RTÜK'ün radarına takılması da son zamanlarda sık karşılaştığımız durumlardan. 

Geçmişten günümüze RTÜK'ten ceza almış dijital platform yapımlarına birlikte göz atalım...

RTÜK, çoğunlukla televizyonda yayınlanan yapımlara uyguladığı yaptırımlarla gündemimizde yer alıyor.

Ekranlarda izlediğimiz dizi ve programların ceza aldığına şahit oluyoruz. Para cezası, yayından kaldırma hatta ekran karartmaya varan cezalar aslında dijital platformlara da uygulanıyor. Son zamanlarda Jasmine dizisine uygulanan katalogdan çıkarma cezasıyla bu müdahale daha görünür oldu.

Peki ama RTÜK'ten şu ana dek ceza almış dijital dizi, film ve programlar hangileri?

RTÜK'ten lisans alan dijital platformlarda yayınlanan ve RTÜK'ün ceza uyguladığı yapımlar:

• Designated Survivor - S02E07 (Netflix)

• Cuties (Minnoşlar) (Netflix)

• New Amsterdam - S02E15 (Netflix)

• Donde caben dos (Ortaya Karışık İlişkiler) (Netflix)

• Jurassic World: Camp Cretaceous - S05E09 (Netflix)

• Çalma listeleri ile podcast içerikleri (Spotify)

• Lost Highway (Bein Movies Stars)

• The Book of Queer (BluTV)

• Love, Victor - S02E04 (Disney+)

• Winter Boy (Liseli) (MUBI)

• Room in Rome (Ateşli Oda) (MUBI)

• Modern Love (Prime Video)

• Elite (Netflix)

Anne+ (Netflix)

• Pieles (Netflix)

• Sausage Party: Foodtopia (Prime Video)

• Climax (MUBI & BluTV)

• Sausage Party (Netflix)

• Barda (Netflix)

• Bazı şarkı sözleri (Spotify)

• All of Us Strangers (Disney+)

• Looking: The Movie (HBO Max)

• Benedetta (MUBI)

• Cobalt Blue (Kobalt Mavisi) (Netflix)

• Those About To Die (Prime Video)

• Too Hot to Handle: Italy (Netflix)

• Konuşanlar - 44. Bölüm (Exxen)

• Aşkın Gücü - S03E07 ve S03E30 (Prime Video)

• Konuşanlar - 11. Bölüm (Disney+)

• Şarkı ismi/sözü ve çalma listeleri (Spotify)

Jasmine - S01E01, S01E02, S01E03, S01E06 (HBO Max)

• Passages (Pasajlar) (MUBI)

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
