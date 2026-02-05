onedio
Ödüllü Yönetmen Chloe Zhao'nun Yeni Filmi Hamnet'i İzleyenler Övgüye Boğdu

Ödüllü Yönetmen Chloe Zhao'nun Yeni Filmi Hamnet'i İzleyenler Övgüye Boğdu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.02.2026 - 14:47

16. yüzyıl İngiltere'sinde geçen Hamnet, William Shakespeare ile eşi Agnes (Anne) Hathaway’in hayatını anlatıyor. Nomadland ile ödül kazanan Chloe Zhao, Hamnet'in yönetmen koltuğunda oturuyor. Film, o kadar etkileyici bulundu ki filmi ağlamadan izlemeyi başaran sayısı oldukça az.

Son günlerin en çok konuşulan filmi Hamnet, izleyenleri gözyaşlarına boğuyor.

Son günlerin en çok konuşulan filmi Hamnet, izleyenleri gözyaşlarına boğuyor.

Sosyal medyada çok konuşulan Hamnet'in konusu nedir diye de merak ediliyor. Hamnet, William Shakespeare ile eşi Agnes (Anne) Hathaway’in hayatını ele alıyor. Hikayenin merkezinde, çiftin 11 yaşındaki oğulları Hamnet'in 1596 yılında veba nedeniyle trajik ölümü yer alıyor. 

Bir çocuğun ölümünün bir aileyi nasıl parçaladığını ve anne-babanın bu devasa acıyla nasıl farklı şekillerde başa çıkmaya çalıştığını anlatan film, izleyenleri adeta yasa boğdu. Büyük beğeni toplayan filme yorum yağdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
