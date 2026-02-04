Son Yılların En İyi Kısa Filmlerinden 15 Öneri

Queenie adında yedi yaşında bir kız, New York sokaklarında dolaşır ve insanlarla etkileşim kurar. Küçük yaşına rağmen kendi isteğiyle nesneler toplar ve onları satmaya çalışır. Bu süreçte farklı mekanlarda geçirdiği zaman, ona farklı tecrübeler kazandırır. Film, çocuk bakış açısından, büyük şehirde hayatta kalma ve aile bağı temalarını işler. Queenie’nin maceraları hem merak hem de kendi küçük sorumluluğunu ortaya koyar.