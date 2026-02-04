onedio
Son Yılların En İyi Kısa Filmlerinden 15 Öneri

Son Yılların En İyi Kısa Filmlerinden 15 Öneri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
04.02.2026 - 08:01

Kısa filmler son yıllarda sinemanın en yaratıcı alanlarından biri haline geldi. Az sürede çok şey anlatabilen bu yapımlar, güçlü fikirleri ve sade anlatımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle festivallerde öne çıkan kısa filmler, büyük yapımlarla yarışacak etki yaratmayı başardı. Yerli sinemacılar kadar yabancı yönetmenler de cesur ve çarpıcı işler ortaya koydu. Biz de son yılların en beğenilen kısa filmlerini bir araya getirdik.

İşte detaylar…

Warsha (2022)

Warsha (2022)

Film, Lübnan’da yaşayan bir işçinin hikayesini anlatır. Bu işçi, günlük rutininin dışına çıkarak özgürlük arayışına girer. Kendi kimliğini bulmaya çalışırken şehirde ve toplum içinde kendi yerini sorgular. Film boyunca küçük simgesel unsurlar yolculuğun anlamını güçlendirir. Karakterin dış dünya ile kurduğu ilişki, izleyiciye farklı bir perspektif sunar.

An Avocado Pit (2022)

An Avocado Pit (2022)

An Avocado Pit filmi bir çiftin evde birlikte zaman geçirmesiyle başlar ve kayıpla baş etmeye çalıştıkları anlara odaklanır. Küçük detaylar, çiftin arasındaki ilişkiyi ve duygusal boşluğu anlatır. Büyük olaylar yoktur, daha çok suskunluk ve bakışlarla ilerler. Zaman zaman geçmiş anılara kısa dönüşler yapılır ve karakterlerin durumu açığa çıkar. Film, günlük yaşamın içindeki sessiz anlara yer verir.

Forgive Us Our Trespasses (2022)

Forgive Us Our Trespasses (2022)

1939’da Nazi Almanyası’nda geçen bu kısa filmde, fiziksel engelli bir çocuk ve annesi zor zamanlar yaşar. Hitler’in uyguladığı program nedeniyle engelli bireyler hedef alınmaya başlanır. Paul isimli çocuk, Nazi askerlerinin tehdidi ile yüzleşir ve annesiyle birlikte hayatta kalmak için plan yapar. Annesi öğretmen olarak çalışırken sistemin baskısı her yerde hissedilir. Film, bu zor dönemde bir ailenin çaresizlik ve umut arasındaki mücadelesini gösterir.

The Wonderful Story of Henry Sugar (2023)

The Wonderful Story of Henry Sugar (2023)

Bu kısa film, zengin ve kumarbaz Henry Sugar’ın hayatını değişimini konu alır. Rastlantı eseri ele geçirdiği bir kitapta, gözlerini kullanmadan görebilen bir adamın hikayesini okur. Henry bu yeteneği öğrenmek için yola çıkar ve kazandığı parayla hastaneler ve yetimhaneler açar. Başta sadece kendi çıkarına hizmet etmeyi düşünürken zamanla insanlara fayda sağlamayı amaçlar. Hikaye, dışarıdan basitmiş gibi görünse de karakterin değerlerindeki değişimi gözler önüne serer.

The Swan (2023)

The Swan (2023)

Peter Watson’ın okulda iki zorba tarafından takip edilmesini anlatır. Ernie ve Raymond isimli ikili, kuş gözlemcisi olan Peter’ı kötü davranışlarla taciz eder. Bir olayda onu demiryolu rayına bağlayıp trenin yaklaşmasını sağlarlar. Ardından onu su kuşlarının olduğu bir yere götürürler ve Peter’ı zor bir durumla yüzleştirirler. Film, bu olayları yetişkin Peter’ın anlatımıyla sürdürür ve çocuk çağı travmasıyla yüzleşmesini gösterir.

Strange Way of Life (2023)

Strange Way of Life (2023)

Yıllar sonra karşılaşan iki eski sevgili, geçmişle yüzleşmek zorunda kalır. Aralarındaki gerilim, konuşulmayan anılardan beslenir. Film, erkeklik ve bastırılmış duygular üzerine kurulur. Sessizlikler diyaloglardan daha fazla şey anlatır. Hikaye kısa ama duygusal olarak yoğun ilerler.

Closing Dynasty (2023)

Closing Dynasty (2023)

Queenie adında yedi yaşında bir kız, New York sokaklarında dolaşır ve insanlarla etkileşim kurar. Küçük yaşına rağmen kendi isteğiyle nesneler toplar ve onları satmaya çalışır. Bu süreçte farklı mekanlarda geçirdiği zaman, ona farklı tecrübeler kazandırır. Film, çocuk bakış açısından, büyük şehirde hayatta kalma ve aile bağı temalarını işler. Queenie’nin maceraları hem merak hem de kendi küçük sorumluluğunu ortaya koyar.

Red, White and Blue (2023)

Red, White and Blue (2023)

Genç bir kadının verdiği kişisel bir karar, beklenmedik şekilde politik bir meseleye dönüşür. Film, bireysel özgürlük ile sistem arasındaki çatışmayı ele alır. Gerilim yavaş yavaş yükselir. Karakterin çaresizliği gözler önüne serilir.

The After (2023)

The After (2023)

Beklenmedik bir olay sonrası bir adamın hayatının nasıl değiştiğini anlatır. Olay yaşandıktan sonra adam sıradan hayatına devam etmeye çalışır, ancak her şey eskisi gibi olmaz. Film, karakterin içsel çatışmasını ve dış dünyayla kurduğu yeni ilişkiyi gösterir. Kısa anlatımda karakterin duyguları ve kararları olayların ilerleyişiyle açığa çıkar.

Yellow (2023)

Yellow (2023)

Genç bir çiftin ilişkisini merkeze alır. İlişkinin başında yaşanan küçük kıskançlıklar zamanla büyük gerginliklere dönüşür. Filmin ilerleyişi, çiftin iletişim kurma biçimine dayanır. Zaman içinde güven ve şüphe kavramları tartışmaya açılır. Çiftin kararları, ilişkiyi başka bir yöne sürükler.

Motherland (2023)

Motherland (2023)

Bir annenin ailesi ve çevresiyle olan ilişkilerini göstermeye odaklanır. Film, anne olmanın duygusal yüklerini ve beklentilerini dikkatli şekilde aktarır. Günlük rutinler içinde bastırılmış gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkar. Karakter, hem geçmişi hem de mevcut durumu ile hesaplaşır. Bu hesaplaşma, aile dinamiklerini yeniden gözden geçirir.

Ala Kachuu (2024)

Ala Kachuu (2024)

Zorla evlendirme geleneğine maruz kalan bir kadının kaçışını anlatır. Ana karakter, kendi hayatını elde etmek için riskli bir karar verir. Kaçış sürecinde farklı engellerle karşılaşır. Bu engeller karakterin kararlılığını test eder. Film, toplumsal baskı ve özgürlük arayışını açık şekilde aktarır.

Good Boy (2024)

Good Boy (2024)

Film otorite ve itaat kavramlarının sorgulandığı bir ortamda geçer. Karakter başlangıçta kurallara uymayı alışkanlık haline getirmiştir. Ancak belirli bir olay bu alışkanlığı sorgulamasına neden olur. Bireyin kendi kararlarını verme sürecine odaklanır. Bu süreçte başkalarının beklentileriyle yüzleşir.

Dilan Hakkında Konuşmalıyız (2024)

Dilan Hakkında Konuşmalıyız (2024)

Kaybolan bir genç kız üzerinden toplumsal sessizlik ve duyarsızlığı ele alır. Olay, küçük bir toplulukta gelişir ve genç kızın arayışı ile devam eder. Çevresindeki insanların tepkileri film boyunca görünür hâle gelir. Film, bireysel arayış ile toplumun tepkisini birlikte işler. Karakterin hikayesi birçok farklı kişinin perspektifiyle genişler.

Unspoken (2025)

Unspoken (2025)

İki insan arasındaki iletişimsizliği gösterir. Karakterler aynı ortamda olsalar bile duygularını açıkça ifade edemezler. Bu ifade edememe, aralarındaki mesafeyi büyütür. Film, konuşulmayanların ilişkileri nasıl etkilediğini anlatır. Bu süreçte iki tarafın içsel düşünceleri yavaş yavaş açığa çıkar.

Elif Sude Yenidoğan
