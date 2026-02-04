Son Yılların En İyi Kısa Filmlerinden 15 Öneri
Kısa filmler son yıllarda sinemanın en yaratıcı alanlarından biri haline geldi. Az sürede çok şey anlatabilen bu yapımlar, güçlü fikirleri ve sade anlatımlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle festivallerde öne çıkan kısa filmler, büyük yapımlarla yarışacak etki yaratmayı başardı. Yerli sinemacılar kadar yabancı yönetmenler de cesur ve çarpıcı işler ortaya koydu. Biz de son yılların en beğenilen kısa filmlerini bir araya getirdik.
İşte detaylar…
Warsha (2022)
An Avocado Pit (2022)
Forgive Us Our Trespasses (2022)
The Wonderful Story of Henry Sugar (2023)
The Swan (2023)
Strange Way of Life (2023)
Closing Dynasty (2023)
Red, White and Blue (2023)
The After (2023)
Yellow (2023)
Motherland (2023)
Ala Kachuu (2024)
Good Boy (2024)
Dilan Hakkında Konuşmalıyız (2024)
Unspoken (2025)
