Şafak Sezer Kolpaçino Çekimlerinde Filmdeki Kumarhaneyi 3 Kez Jandarmanın Bastığını Açıkladı
Şafak Sezer'in Kolpaçino serisi en çok izlenen komedi filmleri arasında yer alıyor. Serinin dördüncü ve son filmi 2024 yılında yayınlansa da sık sık gündeme gelmeyi sürdürüyor. Şafak Sezer'in film serisiyle ilgili yaptığı jandarma açıklaması yeniden gündem oldu.
İlki 2009 yılında yayınlanan Kolpaçino film serisinin son filmi 2024 yılında izleyiciyle buluşmuştu.
Şafak Sezer'in seriyle ilgili bir açıklaması yeniden gündem oldu.
