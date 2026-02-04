onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Şafak Sezer Kolpaçino Çekimlerinde Filmdeki Kumarhaneyi 3 Kez Jandarmanın Bastığını Açıkladı

Şafak Sezer Kolpaçino Çekimlerinde Filmdeki Kumarhaneyi 3 Kez Jandarmanın Bastığını Açıkladı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
04.02.2026 - 12:35

Şafak Sezer'in Kolpaçino serisi en çok izlenen komedi filmleri arasında yer alıyor. Serinin dördüncü ve son filmi 2024 yılında yayınlansa da sık sık gündeme gelmeyi sürdürüyor. Şafak Sezer'in film serisiyle ilgili yaptığı jandarma açıklaması yeniden gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlki 2009 yılında yayınlanan Kolpaçino film serisinin son filmi 2024 yılında izleyiciyle buluşmuştu.

İlki 2009 yılında yayınlanan Kolpaçino film serisinin son filmi 2024 yılında izleyiciyle buluşmuştu.

Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş, Ali Sürmeli, Hüseyin Elmalıpınar, Hakan Ural gibi isimlerin yer aldığı Kolpaçino serisi, izleyenleri kahkahaya boğuyor. İstanbul'un ünlü mafyalarından Ateş'in adamı olan Tayfun'un, Ateş'ten çaldığı parayı ödemek için Sabri'ye başvurmasıyla gelişen olayların anlatıldığı seriden pek çok sahne capslere konu oluyor.

Şafak Sezer'in seriyle ilgili bir açıklaması yeniden gündem oldu.

Şafak Sezer'in seriyle ilgili bir açıklaması yeniden gündem oldu.

Kumarhane sahnelerinin de yer aldığı seri ile ilgili olarak Şafak Sezer bir itirafta bulundu. Sezer, 'Kolpaçino'nun birinde 3 kez kumarhaneyi jandarma bastı. 'Burada kumar oynatılıyor' dediler. 'Burada çekim yapıyoruz' dedik. 'Film adı altında kumar oynatıyorsunuz' dediler. Sonra izni görüp gittiler.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın