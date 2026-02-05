Gossip Girl Evreninden Blair Waldorf Yıllar Sonra Geri Dönüyor
Bir döneme damga vuran Gossip Girl evreni, en unutulmaz karakterlerinden biriyle yeniden gündeme geldi. Upper East Side’ın entrikalarıyla hafızalara kazınan karakteri Blair Waldorf, yıllar sonra yeni bir sayfayla geri dönüyor. Müjdeli haber şimdiden hayranlar arasında heyecan yarattı. Gelin bizler de detaylara geçelim!
Gossip Girl kitaplarının yaratıcısı Cecily von Ziegesar, Blair Waldorf’u merkeze alan yepyeni bir roman kaleme almaya hazırlanıyor.
Yayın hakları da Grand Central Publishing’e emanet edildi.
