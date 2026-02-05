onedio
Gossip Girl Evreninden Blair Waldorf Yıllar Sonra Geri Dönüyor

Gossip Girl Evreninden Blair Waldorf Yıllar Sonra Geri Dönüyor

Elif Sude Yenidoğan
06.02.2026 - 00:01
06.02.2026 - 00:01

Bir döneme damga vuran Gossip Girl evreni, en unutulmaz karakterlerinden biriyle yeniden gündeme geldi. Upper East Side’ın entrikalarıyla hafızalara kazınan karakteri Blair Waldorf, yıllar sonra yeni bir sayfayla geri dönüyor. Müjdeli haber şimdiden hayranlar arasında heyecan yarattı. Gelin bizler de detaylara geçelim!

Gossip Girl kitaplarının yaratıcısı Cecily von Ziegesar, Blair Waldorf'u merkeze alan yepyeni bir roman kaleme almaya hazırlanıyor.

Gossip Girl kitaplarının yaratıcısı Cecily von Ziegesar, Blair Waldorf’u merkeze alan yepyeni bir roman kaleme almaya hazırlanıyor.

Hikaye, orijinal serinin bıraktığı yerden değil, yaklaşık yirmi yıl sonrasından ilerleyecek. Kırklı yaşlarına gelmiş bir Blair, New York’a yeniden adım atarken geçmişte kurduğu düzenle bugünkü gerçekler arasında kalacak. Upper East Side hala aynı cazibeye sahip olsa da güç dengeleri eskisi gibi olmayacak. Blair’in bu yeni dönemde nasıl bir yol izleyeceği, romanın temel çatışmasını oluşturacak.

Yayın hakları da Grand Central Publishing'e emanet edildi.

Yayın hakları da Grand Central Publishing’e emanet edildi.

Kitap, ABD ile eş zamanlı olarak Birleşik Krallık’ta da raflarda yerini alacak. Planlanan çıkış tarihi şimdilik 2027 yazı olarak konuşuluyor. Yapım şirketi Alloy Entertainment ise her zamanki gibi ekrana uyarlama haklarına sahip olacak. Şu an için bir dizi ya da film planı açıklanmış değil, ancak sektör kulislerinde bu ihtimalin güçlü olduğu konuşuluyor.

