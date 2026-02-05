onedio
Hata Gözden Kaçmadı: Bridgerton 4’te Yara Bandı Detayı

Elif Sude Yenidoğan
05.02.2026 - 22:15

Netflix’in popüler dönem dizisi Bridgerton’ın merakla beklenen dördüncü sezonunda, dikkatli izleyiciler beklenmedik bir detay fark etti. 19. yüzyılın başlarında geçen hikayede bir sahnede karakterin kulağında modern tarzda küçük bir yara bandı göründü. 

Kaynak: Independent

Bridgerton dördüncü sezonda geniş bir dönem atmosferi içinde aristokrat aşk ve entrikaları anlatsa da bu kez izleyicilerin gözü bir ayrıntıya takıldı.

İzleyiciler, Lady Araminta’nın kulak kısmında görülen ten rengi yara bandının, 1800’ler atmosferine hiç uymadığını fark etti. Bu detay, yara bandının modern tıbbi bir ürün olması nedeniyle özellikle tartışma konusu oldu; zira yara bandı benzeri ürünler 20. yüzyılın başına kadar icat edilmemişti.

Bazı kullanıcılar, minik aksesuarın görüntü yönetmeni ya da kostüm ekibi tarafından yanlışlıkla bırakılmış olabileceğini düşündü.

Bölümün balo sahnesinde yer alan bu küçük kaza, sosyal medyada hızla yayılan ekran görüntüleriyle gündem oldu.

Dizinin dördüncü sezonunun ilk bölümü, kısa süre önce Netflix’te yayımlanırken ikinci kısmın 26 Şubat’ta geleceği açıklandı. 

Bridgerton, dönem dramasının romantik ve görsel zenginliğini ön planda tutan bir seri olarak tanınıyor.

