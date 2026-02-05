Hata Gözden Kaçmadı: Bridgerton 4’te Yara Bandı Detayı
Netflix’in popüler dönem dizisi Bridgerton’ın merakla beklenen dördüncü sezonunda, dikkatli izleyiciler beklenmedik bir detay fark etti. 19. yüzyılın başlarında geçen hikayede bir sahnede karakterin kulağında modern tarzda küçük bir yara bandı göründü.
Kaynak: Independent
Bridgerton dördüncü sezonda geniş bir dönem atmosferi içinde aristokrat aşk ve entrikaları anlatsa da bu kez izleyicilerin gözü bir ayrıntıya takıldı.
Bazı kullanıcılar, minik aksesuarın görüntü yönetmeni ya da kostüm ekibi tarafından yanlışlıkla bırakılmış olabileceğini düşündü.
