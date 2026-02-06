onedio
Pluribus Dizisini Sevenler İçin Benzer Tarzda 5 Dizi Önerisi!

Elif Sude Yenidoğan
06.02.2026 - 15:47

Apple TV’nin Pluribus dizisi gibi özgün bilimkurgu yapımlarını izleyip düşünmek isteyenler için benzer atmosferleri yakalayan başka diziler de var. Kimi yapımlar klasik bilimkurgu motiflerini yeniden yorumlarken, kimileri insan doğasının derinliklerine inerek izleyeni şaşırtıyor ve sorgulatıyor. İçerikteki diziler Pluribus’un bıraktığı hissi daha da derinleştiren örnekler arasında. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

Pluribus, yayınlanır yayınlanmaz izleyici üzerinde güçlü bir etki bıraktı.

Özellikle bilinç, özgür irade ve gerçeklik kavramlarını merkeze alması, izleyicinin hikayeyle kurduğu bağı derinleştirdi. Sosyal medyada dizinin bölümleri kadar, çağrıştırdığı fikirler ve teoriler de tartışma konusu oldu. Bu etki, dizinin bitmesinin ardından da kolay kolay dağılmadı. Pek çok izleyici benzer ruh halini yakalayacak yapımlar aramaya başladı. Dizinin popülerliği yalnızca izlenme rakamlarıyla sınırlı kalmadı, kültürel bir etki alanı da yarattı. Kısacası Pluribus, çıkışıyla birlikte izleyicide iz bırakmayı başaran ve etkisi kısa sürede atlatılamayan yapımlar arasına girdi.

Pluribus etkisi böylesine güçlü olunca benzer yapımlar da gündeme geldi.

İşte Pluribus’un izinden giden ve benzer bir zihinsel atmosfer yaratan diziler 👇

Bu çizgide ilk durak, 1959’da başlayan ve televizyon tarihine damga vuran The Twilight Zone. Dizi, her bölümünde farklı bir hikayeyle izleyiciyi alışıldık gerçekliğin dışına taşıyor ve insan doğasına dair evrensel sorgulamalar sunuyor. 

Onu 1993’te yayın hayatına başlayan The X-Files izliyor; devlet sırları, bilinmeyen varlıklar ve komplo teorileri üzerinden ilerleyen yapım, gerçek ile kurgu arasındaki çizgiyi bilinçli biçimde bulanıklaştırıyor.

2019’da izleyiciyle buluşan Russian Doll, zaman döngüsü fikrini merkeze alarak bireyin kendisiyle yüzleşmesini konu alıyor ve tekrar eden olaylar üzerinden karakterin iç dünyasına odaklanıyor. 

Yine 2019 yapımı Maniac, deneysel anlatımıyla zihinsel süreçleri, ilaç deneylerini ve bastırılmış travmaları ele alırken gerçeklik algısını sürekli sorgulatan bir yapı kuruyor. 

Listenin en güncel halkası olan Devs ise 2020’de yayınlandı ve teknoloji, determinizm ve özgür irade konularını tek bir merkezde buluşturarak modern çağın en karanlık sorularından bazılarını gündeme taşıyor.

Bu diziler, farklı dönemlerde çekilmiş olsalar da aynı hissi paylaşan yapımlar olarak öne çıkıyor. Hepsi izleyiciyi konfor alanından çıkaran, kesin cevaplar vermekten kaçınan ve belirsizliği bilinçli olarak kullanan anlatılar sunuyor. Pluribus’u izleyip etkisinden çıkamayanlar için bu beş dizi, benzer bir zihinsel yolculuğun kapısını aralayacaktır.

