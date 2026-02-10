Shakespeare’in Yas Sürecini Anlatan Hamnet’i İzleyen Sinemaseverler Gözyaşlarına Boğuldu

Hamnet’in yokluğu, aile bireylerinin her hareketine ve ilişkisine sızıyor. Özellikle ebeveynlerin acıyla baş etme biçimleri, izleyiciyle güçlü bir bağ kuruyor. Shakespeare figürü, burada bir yazar kimliğinden çok, acı içindeki bir baba olarak karşımıza çıkıyor.

Görsel dili oldukça sade olan film, duyguyu diyalogdan çok atmosferle aktarıyor. Uzun sessizlikler ve durağan sahneler, yasın ağırlığını daha da belirginleştiriyor. Edebiyatla ilgisi olsun ya da olmasın, kayıp duygusunu tanıyan herkes filmde kendinden bir parça bulabiliyor. Hamnet, vizyona girdiği ilk haftada hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden yoğun övgü alarak sezonun en dokunaklı yapımlarından biri olarak öne çıktı. Filme gidenler ağlamadan çıkamadıklarını dile getirdi.