Shakespeare’in Yas Sürecini Anlatan Hamnet’i İzleyen Sinemaseverler Gözyaşlarına Boğuldu
Vizyona yeni giren Hamnet, daha ilk günlerinden itibaren izleyici üzerinde güçlü bir etki bırakmayı başardı. Film, William Shakespeare’in küçük yaşta kaybettiği oğlu Hamnet’in ardından yaşanan yas sürecini merkeze alıyor. Hikaye, büyük bir trajediyi sessiz, sade ama derinden işleyen bir anlatımla ele alıyor.
İzleyicilerin büyük bölümü filmden gözyaşları içinde çıktıklarını söyledi. Sosyal medyada “ağlamadan çıkmak imkansız” yorumları kısa sürede yaygınlaştı. Gelin detaylara geçelim!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Film, kaybın ardından gelen suskunluk, suçluluk ve kabullenme duygularını ön plana çıkarıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın