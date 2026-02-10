onedio
Shakespeare'in Yas Sürecini Anlatan Hamnet'i İzleyen Sinemaseverler Gözyaşlarına Boğuldu

Shakespeare’in Yas Sürecini Anlatan Hamnet’i İzleyen Sinemaseverler Gözyaşlarına Boğuldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.02.2026 - 12:10

Vizyona yeni giren Hamnet, daha ilk günlerinden itibaren izleyici üzerinde güçlü bir etki bırakmayı başardı. Film, William Shakespeare’in küçük yaşta kaybettiği oğlu Hamnet’in ardından yaşanan yas sürecini merkeze alıyor. Hikaye, büyük bir trajediyi sessiz, sade ama derinden işleyen bir anlatımla ele alıyor.

İzleyicilerin büyük bölümü filmden gözyaşları içinde çıktıklarını söyledi. Sosyal medyada “ağlamadan çıkmak imkansız” yorumları kısa sürede yaygınlaştı. Gelin detaylara geçelim!

Hamnet
Film

Hamnet

Film, kaybın ardından gelen suskunluk, suçluluk ve kabullenme duygularını ön plana çıkarıyor.

Film, kaybın ardından gelen suskunluk, suçluluk ve kabullenme duygularını ön plana çıkarıyor.

Hamnet’in yokluğu, aile bireylerinin her hareketine ve ilişkisine sızıyor. Özellikle ebeveynlerin acıyla baş etme biçimleri, izleyiciyle güçlü bir bağ kuruyor. Shakespeare figürü, burada bir yazar kimliğinden çok, acı içindeki bir baba olarak karşımıza çıkıyor.

Görsel dili oldukça sade olan film, duyguyu diyalogdan çok atmosferle aktarıyor. Uzun sessizlikler ve durağan sahneler, yasın ağırlığını daha da belirginleştiriyor. Edebiyatla ilgisi olsun ya da olmasın, kayıp duygusunu tanıyan herkes filmde kendinden bir parça bulabiliyor. Hamnet, vizyona girdiği ilk haftada hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden yoğun övgü alarak sezonun en dokunaklı yapımlarından biri olarak öne çıktı. Filme gidenler ağlamadan çıkamadıklarını dile getirdi.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
