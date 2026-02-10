onedio
Başrol İçin 14 Kez Denemiş: Masumiyet Müzesi’nin Cast Süreci Konuşuluyor

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.02.2026 - 10:08

Netflix, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un kült romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisinin yayın tarihinine günler kala yeniden gündem oldu. Uzun süredir merakla beklenen yapımdan paylaşılan yeni tanıtım görüntüleri, izleyicide merak uyandırdı. 1970’lerin İstanbul’unda geçen hikayenin ekrana taşınacak olması, edebiyat okurlarıyla dizi izleyicilerini aynı noktada buluşturdu. Tanıtım videosu kısa sürede geniş bir izlenme rakamına ulaştı. Dizinin cast süreciyle ilgili yapılan itiraf da bir kez daha titizliği kanıtladı.

Yapım, Ay Yapım imzası taşıyor.

Yönetmen koltuğunda Zeynep Günay yer alırken, senaryo Ertan Kurtulan tarafından kaleme alındı. Projenin yapımcılığını ise Kerem Çatay üstlendi. Başrollerde Selahattin Paşalı ve Eylül Lize Kandemir yer alıyor.

Dizi, varlıklı bir ailenin oğlu Kemal ile uzak akrabası Füsun arasında gelişen karmaşık ilişkiye odaklanıyor. Hikaye ilerledikçe aşk, saplantı ve sınıfsal farklar iç içe geçiyor.

Toplam dokuz bölüm olarak planlanan yapım, 13 Şubat 2026’da tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayına girecek.

Kadroda Oya Unustası, Tilbe Saran, Bülent Emin Yarar, Gülçin Kültür Şahin ve Ercan Kesal gibi deneyimli isimler de bulunuyor. 

Dizinin tanıtımı kadar cast süreci de dikkat çekti. Özellikle başrol oyuncusu Eylül Lize Kandemir’in verdiği bir röportajda başrol için 14 tane audition verdiğini itiraf etmesi sosyal medyada gündem oldu. Bu açıklama, seçmelerin ne kadar detaylı yürütüldüğünü gözler önüne serdi. Dizi cast’ı için titizlikle yapılan çalışmalar tebrik edildi. Masumiyet Müzesi dizisi, yayın öncesinde beklentiyi daha da yükseltmiş oldu.

Masumiyet Müzesi son dönemlerde izlediğim yerli dramalar arasında fark yaratan bir eser. Bir uyarlama olarak da son derece iyi senaryolaştırılmış ve hakkı verilmiş. Orhan Pamuk’un uyarlanmasına izin verdiği ilk romanında yer almak neler hissettiriyor, sizin için süreç nasıl gelişti?

Eylül Lize Kandemir:

Tabii ki çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur ama çok da büyük bir sorumluluk. Bence bu sorumluluğu bütün süreç boyunca hepimiz iliklerimize kadar hissettik. Çok fazla deneme çekimi yaptık, çok çalıştık. Sanıyorum ben 14 tane audition verdim bu iş için. Selahattin’le birlikte de birçok deneme çekimimiz oldu. Sete çıkmadan önce bile çok fazla çekim yaptık. O yüzden en başından itibaren çok detaylı, çok titizlenerek hazırlanan bir iş oldu. Set süreci de işin ağırlığını taşıyan bir konumdaydı. Zaten karakterler ağır, hikâye ağır… Bu nedenle set kolay geçti diyemeyeceğim, oldukça zorlayıcıydı ama öyle de olması gerekiyordu. Tamamen karakterlerimizin içinde kalmamız gereken bir setti.

Bir de ben romanı elime aldığım andan itibaren “Füsun” olmayı çok istedim, çok hayal ettim. Çok değişik duygular yaşadım o süreçte. O uzun süre zarfında çok coşkuluydum, ki normalde hayal kırıklıkları yaşamamak adına kendimi dizginlemeyi severim. Bu işte hiç durduramadım kendimi. Ne mutlu ki bugün buradayım.

Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
