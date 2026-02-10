Başrol İçin 14 Kez Denemiş: Masumiyet Müzesi’nin Cast Süreci Konuşuluyor
Netflix, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un kült romanından uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisinin yayın tarihinine günler kala yeniden gündem oldu. Uzun süredir merakla beklenen yapımdan paylaşılan yeni tanıtım görüntüleri, izleyicide merak uyandırdı. 1970’lerin İstanbul’unda geçen hikayenin ekrana taşınacak olması, edebiyat okurlarıyla dizi izleyicilerini aynı noktada buluşturdu. Tanıtım videosu kısa sürede geniş bir izlenme rakamına ulaştı. Dizinin cast süreciyle ilgili yapılan itiraf da bir kez daha titizliği kanıtladı.
Yapım, Ay Yapım imzası taşıyor.
Toplam dokuz bölüm olarak planlanan yapım, 13 Şubat 2026’da tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayına girecek.
