Game of Thrones Hayranlarını Bir Kez Daha Coşturan The Knight of the Seven Kingdoms Beğeni Topladı!

Diziyi birçok insan birden fazla kez izledi. Kaçırılan detayları yakalarız ve izlerken yine zevkten dört köşe oluruz düşüncemize House of the Dragon yetişmişti. Her ne kadar Game of Thrones kadar beğenilmese de bu evrenin ikinci dizisi oldu. Derken, Game of Thrones evreninden 90-100 yıl öncesini anlatan The Night of the Seven Kingdoms imdadımıza yetişti!

İlk dört bölümü yayınlanan dizi, 4. bölümüyle 9.7 IMDb puanına ulaşmayı başardı. İzleyiciler beğenilerini X hesabı üzerinden dile getirdiler.