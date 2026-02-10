onedio
Haberler
Dizi & Film
Game of Thrones Hayranlarını Bir Kez Daha Coşturan The Knight of the Seven Kingdoms Beğeni Topladı!

Game of Thrones Hayranlarını Bir Kez Daha Coşturan The Knight of the Seven Kingdoms Beğeni Topladı!

Game of Thrones
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.02.2026 - 15:51 Son Güncelleme: 10.02.2026 - 15:52

George R.R. Martin’in 'Buz ve Ateşin Şarkısı' (Game of Thrones) evreninde geçen 'The Knight of the Seven Kingdoms' (Yedi Krallık Şövalyesi), ana serinin olaylarından yaklaşık 90-100 yıl öncesini anlatıyor. Peter Claffey ve Dexter Sol Ansell'ın başrollerini paylaştığı dizi, Game of Thrones evreni hayranlarından büyük beğeni topladı.

Game of Thrones'u heyecanla beklediğimiz günlerin üstünden neredeyse 7 yıl geçti.

Game of Thrones'u heyecanla beklediğimiz günlerin üstünden neredeyse 7 yıl geçti.

Diziyi birçok insan birden fazla kez izledi. Kaçırılan detayları yakalarız ve izlerken yine zevkten dört köşe oluruz düşüncemize House of the Dragon yetişmişti. Her ne kadar Game of Thrones kadar beğenilmese de bu evrenin ikinci dizisi oldu. Derken, Game of Thrones evreninden 90-100 yıl öncesini anlatan The Night of the Seven Kingdoms imdadımıza yetişti!

İlk dört bölümü yayınlanan dizi, 4. bölümüyle 9.7 IMDb puanına ulaşmayı başardı. İzleyiciler beğenilerini X hesabı üzerinden dile getirdiler.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
