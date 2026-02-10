Harry Potter Film Serisindeki Oyuncuların Dizideki Oyunculara Asalarını Devrettiği Videoya Duygulanacaksınız
Harry Potter hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşanmış, sinemaya aktarılan kitapların bu kez de dizi olarak karşımıza çıkacağı açıklanmıştı. Çekimleri başlayan dizide yer alacak oyuncular birer birer duyuruldu. Eski oyuncuların yeni oyunculara asa devrettiği bir video hazırlandı.
Harry Potter hayranlarını heyecanlandıran dizinin çekimleri başladı.
Yapay zekayla hazırlanan Harry Potter karakterlerinin videosunu buradan izleyebilirsiniz:
