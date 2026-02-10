onedio
Harry Potter Film Serisindeki Oyuncuların Dizideki Oyunculara Asalarını Devrettiği Videoya Duygulanacaksınız

Harry Potter Film Serisindeki Oyuncuların Dizideki Oyunculara Asalarını Devrettiği Videoya Duygulanacaksınız

Harry Potter
Merve Ersoy
Merve Ersoy
10.02.2026 - 16:23

Harry Potter hayranlarını sevindiren bir gelişme yaşanmış, sinemaya aktarılan kitapların bu kez de dizi olarak karşımıza çıkacağı açıklanmıştı. Çekimleri başlayan dizide yer alacak oyuncular birer birer duyuruldu. Eski oyuncuların yeni oyunculara asa devrettiği bir video hazırlandı.

Harry Potter hayranlarını heyecanlandıran dizinin çekimleri başladı.

Harry Potter hayranlarını heyecanlandıran dizinin çekimleri başladı.

Her bir kitaba sadık kalması ve her kitap için bir sezon yayınlanması beklenen Harry Potter dizisinde neredeyse oyuncuların tamamı açıklandı. Film serisinde yer alan eski oyuncularla yeni oyuncuların yer aldığı bir video hazırlandı. Oyuncuların asalarını ve eşyalarını yeni oyunculara devrettiği video Potterheadlere duygusal anlar yaşattı.

Yapay zekayla hazırlanan Harry Potter karakterlerinin videosunu buradan izleyebilirsiniz:

