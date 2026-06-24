Daha 17’in Ceren Ayruk’u Takoz Detayıyla Adını Feriha Koydum’u Hatırlattı
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Kanal D’nin yaz sezonu için ekrana gelen Daha 17 dizisinden paylaşılan bir fotoğraf dizinin izleyicileri arasında konuşulmaya başlandı. Başrol oyuncularından Ceren Ayruk’un çekimler sırasında takoz kullandığı görüldü. Partneri Çağan Efe Aras ile yer aldığı sahnelerde boy farkını dengelemek amacıyla takoz kullanılmasına sosyal medyada kısa sürede yorumlar geldi. Fotoğrafın ardından birçok izleyici yıllar önce benzer haberlerle gündeme gelen dizileri hatırladı.
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Daha 17 yeni sezonda başlayan diziler arasında en sevilenlerden olmayı başardı.
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Şimdiyse Ceren Ayruk’un takoz kullandığı sahnenin kamera arkasının paylaşılması gündem oldu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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