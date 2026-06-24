Daha 17’in Ceren Ayruk’u Takoz Detayıyla Adını Feriha Koydum’u Hatırlattı

Dizide partneri olan Çağan Efe Aras ile çekilen sahnelerde kullanılan bu yöntem, televizyon sektöründe uzun yıllardır tercih edilen uygulamalardan biri olarak biliniyor. Oyuncular arasındaki boy farkını azaltmak ve kamera açılarını daha uyumlu hale getirmek amacıyla kullanılan takozlar zaman zaman objektiflere de yansıyor.

Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının aklına ilk gelen yapımlardan biri Adını Feriha Koydum oldu. Hazal Kaya’nın da dizinin yayınlandığı dönemde bazı sahnelerde takoz kullandığı öğrenilmiş ve bu konu uzun süre konuşulmuştu. Emir ve Feriha sahnelerinde kullanılan bu yöntem yıllar sonra yeniden hatırlandı.

Kalp Atışı dizisi de yapılan yorumlarda adı geçen yapımlardan biri oldu. Dizide rol alan Öykü Karayel için de geçmişte benzer haberler yapılmıştı.