article/comments
article/share
Haberler
TV
Daha 17’in Ceren Ayruk’u Takoz Detayıyla Adını Feriha Koydum’u Hatırlattı

Daha 17’in Ceren Ayruk’u Takoz Detayıyla Adını Feriha Koydum’u Hatırlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
24.06.2026 - 10:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D’nin yaz sezonu için ekrana gelen Daha 17 dizisinden paylaşılan bir fotoğraf dizinin izleyicileri arasında konuşulmaya başlandı. Başrol oyuncularından Ceren Ayruk’un çekimler sırasında takoz kullandığı görüldü. Partneri Çağan Efe Aras ile yer aldığı sahnelerde boy farkını dengelemek amacıyla takoz kullanılmasına sosyal medyada kısa sürede yorumlar geldi. Fotoğrafın ardından birçok izleyici yıllar önce benzer haberlerle gündeme gelen dizileri hatırladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha 17 yeni sezonda başlayan diziler arasında en sevilenlerden olmayı başardı.

Daha 17 yeni sezonda başlayan diziler arasında en sevilenlerden olmayı başardı.

Genç ve yeni oyunların kadrosunda olması sosyal medyada birçok yorumu beraberinde getirmişti. Diziseverlerin aynı oyuncuları izlemekten dert yandığı dönemde adeta ilaç gibi gelmişti. Başrolleri Çağan Efe Ak, Ceren Ayruk, Helin Elveren ve Ata Yaşat’ın paylaştığı dizi yeni bölüm hazırlıklarını sürdürürken setten paylaşılan kareler de ilgi görmeye devam ediyor.

Şimdiyse Ceren Ayruk’un takoz kullandığı sahnenin kamera arkasının paylaşılması gündem oldu.

Şimdiyse Ceren Ayruk’un takoz kullandığı sahnenin kamera arkasının paylaşılması gündem oldu.

Dizide partneri olan Çağan Efe Aras ile çekilen sahnelerde kullanılan bu yöntem, televizyon sektöründe uzun yıllardır tercih edilen uygulamalardan biri olarak biliniyor. Oyuncular arasındaki boy farkını azaltmak ve kamera açılarını daha uyumlu hale getirmek amacıyla kullanılan takozlar zaman zaman objektiflere de yansıyor.

Fotoğrafın yayılmasının ardından sosyal medya kullanıcılarının aklına ilk gelen yapımlardan biri Adını Feriha Koydum oldu. Hazal Kaya’nın da dizinin yayınlandığı dönemde bazı sahnelerde takoz kullandığı öğrenilmiş ve bu konu uzun süre konuşulmuştu. Emir ve Feriha sahnelerinde kullanılan bu yöntem yıllar sonra yeniden hatırlandı.

Kalp Atışı dizisi de yapılan yorumlarda adı geçen yapımlardan biri oldu. Dizide rol alan Öykü Karayel için de geçmişte benzer haberler yapılmıştı.

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın