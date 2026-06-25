Uzak Şehir'in Yönetmeni Çekecek: Kara Komedi Türündeki Düğün Şarkıcısı Filminin Başrolü Belli Oldu
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Ödüllere doymayan “Mukadderat” filminin senaristi Erdi Işık, “Sultana” projesinin ardından sinema dünyasında ses getirecek yeni bir yapım için kolları sıvadı. Işık'ın kaleme aldığı “Düğün Şarkıcısı” adını taşıyan kara komedi türündeki sinema filminin başrolü belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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“Uzak Şehir” dizisiyle adından söz ettiren başarılı yönetmen Emre Aybek'in çekeceği kara komedi türündeki Düğün Şarkıcısı filminin başrolü belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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