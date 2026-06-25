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Uzak Şehir'in Yönetmeni Çekecek: Kara Komedi Türündeki Düğün Şarkıcısı Filminin Başrolü Belli Oldu

Uzak Şehir'in Yönetmeni Çekecek: Kara Komedi Türündeki Düğün Şarkıcısı Filminin Başrolü Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.06.2026 - 10:36 Son Güncelleme: 25.06.2026 - 10:38
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Ödüllere doymayan “Mukadderat” filminin senaristi Erdi Işık, “Sultana” projesinin ardından sinema dünyasında ses getirecek yeni bir yapım için kolları sıvadı. Işık'ın kaleme aldığı “Düğün Şarkıcısı” adını taşıyan kara komedi türündeki sinema filminin başrolü belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Mukadderat
Film

Mukadderat

Sultana
Film

Sultana

Le Chant des mariées
Film

Le Chant des mariées

Uzak Şehir
Dizi

Uzak Şehir

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“Uzak Şehir” dizisiyle adından söz ettiren başarılı yönetmen Emre Aybek'in çekeceği kara komedi türündeki Düğün Şarkıcısı filminin başrolü belli oldu.

“Uzak Şehir” dizisiyle adından söz ettiren başarılı yönetmen Emre Aybek'in çekeceği kara komedi türündeki Düğün Şarkıcısı filminin başrolü belli oldu.

Rodi Medya yapımcılığında hayata geçirilecek olan iddialı proje, izleyicileri 2000'li yılların atmosferine götürecek. Film, bir caz şarkıcısının zamanla düğün şarkıcısına dönüşmesini konu alan ilgi çekici hikayesiyle dikkat çekiyor. “Mukadderat” filminin senaristi Erdi Işık'ın Sultana filminin ardından kaleme aldığı Düğün Şarkıcısı filminin başrolü Yasemin Sakallıoğlu oldu. Temmuz ayında çekimlerine başlanması planlanan yapımın kast çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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