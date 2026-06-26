Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3 Yıllık Zaman Atlamasıyla Dönüyor!

Emrah Serbes’in her biri kült haline gelen romanlarından uyarlanan dizi, Türk televizyon tarihinin en sıra dışı yapımlarından biri oldu. Klasik, kusursuz polis figürünü yıkan; adaleti kendi yöntemleriyle arayan, acılı, öfkeli ama bir o kadar da vicdanlı Başkomiser Behzat Ç. ve ekibi (Hayalet, Akbaba, Harun, Cevdet, Eda) sadece suçlularla değil, sistemin yozlaşmış çarklarıyla da savaştı. Star TV'de başlayan macera, yıllar sonra BluTV'de kısa bir dönüş yaptı. Yıllar süren sessizliğin ardından efsane, Çekiç ve Gül alt başlığıyla dijital platformlarda küllerinden doğdu. Bu yeni konsept, özlenen Ankara atmosferini korurken, hikayeyi daha karanlık, daha kompakt ve dijital dünyanın getirdiği bir özgürlükle ekrana taşıdı. Ekip yaşlanmış, Ankara değişmişti ama masadaki dertler hep aynıydı.