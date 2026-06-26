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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3 Yıllık Zaman Atlamasıyla Dönüyor!

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3 Yıllık Zaman Atlamasıyla Dönüyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.06.2026 - 13:44
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Ankara’nın ayazını, cinayet büronun bitmek bilmeyen dertlerini ve o meşhur 'La' nidasını özleyenler için harika bir haberimiz var. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dördüncü sezonuyla geri dönüyor! Sete çıkan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi sürprizlerle ekrana gelmeye hazırlanıyor.

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Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dördüncü sezon için sete çıktı!

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dördüncü sezon için sete çıktı!

Emrah Serbes’in her biri kült haline gelen romanlarından uyarlanan dizi, Türk televizyon tarihinin en sıra dışı yapımlarından biri oldu. Klasik, kusursuz polis figürünü yıkan; adaleti kendi yöntemleriyle arayan, acılı, öfkeli ama bir o kadar da vicdanlı Başkomiser Behzat Ç. ve ekibi (Hayalet, Akbaba, Harun, Cevdet, Eda) sadece suçlularla değil, sistemin yozlaşmış çarklarıyla da savaştı. Star TV'de başlayan macera, yıllar sonra BluTV'de kısa bir dönüş yaptı. Yıllar süren sessizliğin ardından efsane, Çekiç ve Gül alt başlığıyla dijital platformlarda küllerinden doğdu. Bu yeni konsept, özlenen Ankara atmosferini korurken, hikayeyi daha karanlık, daha kompakt ve dijital dünyanın getirdiği bir özgürlükle ekrana taşıdı. Ekip yaşlanmış, Ankara değişmişti ama masadaki dertler hep aynıydı.

Cevdet, cinayet büroya geri dönüyor.

Cevdet, cinayet büroya geri dönüyor.

Dördüncü sezonu için sete çıkan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nde 3 yıllık bir zaman atlaması bizi bekliyor. Orijinal seride ekibin nispeten daha sakin, düzenli ve kurallara uymaya çalışan ismi olan Cevdet, 'yılların acımasız davrandığı' ve 'travmatik olaylar yaşamış' biri olarak cinayet büroya dönüyor. HBO Max'te yayınlanacak dördüncü sezon için heyecan şimdiden doruklara çıktı bile.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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