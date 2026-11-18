Üzerinde Rüzgar Tulumu Olan Trafik Tabelası Ne Anlama Geliyor?
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Yol kenarında içinde rüzgar tulumu çizili, kırmızı kenarlı üçgen bir tabela görürseniz dikkatli olmak gerekiyor. İşaret, o bölgede sık sık güçlü yan rüzgar estiğini haber veriyor. İspanya'da P-29 koduyla bilinen tabela, rüzgarın o an estiğini değil, ani esintilerin sık görüldüğünü anlatıyor. Bazı yollarda tabelanın yakınında gerçek bir rüzgar tulumu da bulunuyor ve rüzgarın yönünü anında gösteriyor.
Tabela köprü, viyadük ve tünel çıkışlarında karşınıza çıkıyor
Rüzgar tulumu rüzgarın yönünü ve şiddetini gösteriyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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