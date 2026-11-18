Beyaz zemin üzerindeki kırmızı kenarlı üçgen tabelada yatay uzanan bir rüzgar tulumu çizimi yer alıyor. İşaretin amacı o anda rüzgar olduğunu göstermek değil, sürücüyü ani ve yandan esen rüzgarların sık görüldüğü bir bölgeye girdiği konusunda uyarmak.

Tabela, yer şekillerinin ya da yapıların rüzgarı yoğunlaştırdığı yerlere konuyor. Dağ geçitleri, yüksek viyadükler, açık düzlükler ve tünel çıkışları bunların başında geliyor. Asıl tehlike sürekli esen rüzgar değil, aracı aniden yoldan çıkarabilen kesik kesik gelen sert esintiler.