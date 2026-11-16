Yaya Geçidindeki Butona Basmak Yeşil Işığı Gerçekten Hızlandırıyor mu?

Düğmeli kavşaklar genellikle büyük bir yolla küçük bir sokağın kesiştiği yerlerde bulunuyor. Büyük yolda ışık yeşil kalıyor, düğmeye basılınca ya da yoldaki bir sensör araç algılayınca sinyal döngüye giriyor. Basış ışığı hemen değiştirmiyor, çünkü çağrı döngüdeki sıraya ekleniyor.

Philadelphia'da bir yetkili 2015'te 60 saniyelik bir döngüde yayanın düğmeye bastıktan sonra 1 ile 59 saniye arasında bekleyebileceğini anlattı. Bekleme süresindeki bu fark düğmenin çalışmadığı izlenimini yaratıyor. Işığın zaten değişeceği anda basan kişi de düğmenin işe yaradığını sanabiliyor.

Küçük kasabalarda ve yaya trafiğinin az olduğu yerlerde düğmeye basmak çoğu zaman gerekiyor. Pennsylvania'daki Erie'nin trafik mühendisi, araç yoksa düğmeye basılmadan karşıya geçiş sinyali gelmediğini söyledi.