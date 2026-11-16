Yaya Geçidindeki Butona Basmak Yeşil Işığı Gerçekten Hızlandırıyor mu?
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Yaya geçitlerindeki düğmelerin hepsi aynı işi yapmıyor. Bazıları sinyali gerçekten değiştirirken bazılarının bağlantısı yıllar önce kesildi. Düğmeye basmak hızlı yeşil ışık getirmiyor, çünkü çoğu sinyal önceden belirlenmiş bir döngüyle çalışıyor. Düğme çoğunlukla trafiğin ve yaya sayısının az olduğu yerlerde ışığı değiştirmek için gerekiyor.
Bazı düğmelerin bağlantısı yıllar önce kesildi
Düğme sinyali çağırıyor ama ışık hemen değişmiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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