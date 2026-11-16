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Yaya Geçidindeki Butona Basmak Yeşil Işığı Gerçekten Hızlandırıyor mu?

Yaya Geçidindeki Butona Basmak Yeşil Işığı Gerçekten Hızlandırıyor mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.11.2026 - 13:31
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Yaya geçitlerindeki düğmelerin hepsi aynı işi yapmıyor. Bazıları sinyali gerçekten değiştirirken bazılarının bağlantısı yıllar önce kesildi. Düğmeye basmak hızlı yeşil ışık getirmiyor, çünkü çoğu sinyal önceden belirlenmiş bir döngüyle çalışıyor. Düğme çoğunlukla trafiğin ve yaya sayısının az olduğu yerlerde ışığı değiştirmek için gerekiyor.

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Bazı düğmelerin bağlantısı yıllar önce kesildi

Direğe takılı, eskimiş sarı bir yaya geçidi düğmesi

New York sinyalleri merkezden bilgisayarla yönetmeye başlayınca eski düğmelerin bağlantısı kesildi ama düğmeler sökülmedi. Sökmenin işçilik maliyeti gereksiz görüldü. İngiltere'de de bağlantısı kesilmiş benzer düğmeler bulunuyor.

Bir New York yetkilisi şehirdeki yaklaşık 1000 düğmeden yalnızca 100 kadarının işe yaradığını söyledi. Boston'da şehir merkezindeki düğmelerin çalışmadığı bildirildi. Londra'da merkezdeki düğmeler gündüz kalabalıkta sabit zamanlayıcıyla çalışıyor ve basmanın etkisi olmuyor. Akşam yaya sayısı azalınca düğmeler devreye giriyor.

Düğme sinyali çağırıyor ama ışık hemen değişmiyor

Kavşakta direğe takılı turuncu yaya sinyali düğmesi

Düğmeli kavşaklar genellikle büyük bir yolla küçük bir sokağın kesiştiği yerlerde bulunuyor. Büyük yolda ışık yeşil kalıyor, düğmeye basılınca ya da yoldaki bir sensör araç algılayınca sinyal döngüye giriyor. Basış ışığı hemen değiştirmiyor, çünkü çağrı döngüdeki sıraya ekleniyor.

Philadelphia'da bir yetkili 2015'te 60 saniyelik bir döngüde yayanın düğmeye bastıktan sonra 1 ile 59 saniye arasında bekleyebileceğini anlattı. Bekleme süresindeki bu fark düğmenin çalışmadığı izlenimini yaratıyor. Işığın zaten değişeceği anda basan kişi de düğmenin işe yaradığını sanabiliyor.

Küçük kasabalarda ve yaya trafiğinin az olduğu yerlerde düğmeye basmak çoğu zaman gerekiyor. Pennsylvania'daki Erie'nin trafik mühendisi, araç yoksa düğmeye basılmadan karşıya geçiş sinyali gelmediğini söyledi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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