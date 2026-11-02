Evet/Hayır Testine Göre Toksik Kıskanç mısın?

Kıskançlık senin için yalnızca gelip geçen bir duygu olmayabilir; zaman zaman düşüncelerini ve ilişkideki davranışlarını yönlendiren bir güce dönüşüyor olabilir. Partnerinin kimlerle konuştuğunu merak etmek, sosyal medya hareketlerini takip etmek, geç gelen mesajlardan anlam çıkarmak ya da geçmiş ilişkileri tekrar tekrar gündeme getirmek sana kendini güvende hissetmenin bir yolu gibi gelebilir. Ancak bu davranışlar sıklaştığında sevgiyle kontrol arasındaki çizgi bulanıklaşabilir. Birini kaybetmekten korkmak anlaşılabilir olsa da bu korku, onun özel alanını kısıtlamayı veya sürekli kendini kanıtlamasını beklemeyi haklı çıkarmaz. Burada asıl mesele kıskançlık hissetmen değil, bu duyguyla nasıl başa çıktığın. Bazen ortada somut bir neden yokken en kötü ihtimallere odaklanıyor, partnerinin bağımsız hareket etmesini sana karşı bir tavır gibi yorumluyor veya kendi kaygını azaltmak için onun davranışlarını değiştirmesini bekliyor olabilirsin. Üstelik kontrol etmek kısa süreliğine rahatlatıcı görünse de uzun vadede şüpheleri artırabilir ve ilişkideki güveni zedeleyebilir. Kendine dürüstçe şu soruyu sormanın zamanı gelmiş olabilir: Gerçekten yaşanan bir olaydan mı rahatsızım, yoksa terk edilme ya da yetersiz kalma korkumla mı mücadele ediyorum? İyi haber şu ki bu davranışları fark etmek, değişimin ilk adımıdır. Kıskançlığını bastırmak yerine hangi durumlarda tetiklendiğini anlamaya çalışabilir, suçlamak yerine duygularını açıkça ifade edebilir ve partnerinin kişisel alanına saygı göstermeyi öğrenebilirsin. Sağlıklı bir ilişkide güven, sürekli denetimle değil karşılıklı dürüstlük, tutarlılık ve özgürlükle gelişir. Bu test kesin bir kişilik değerlendirmesi değildir; ancak yanıtların ilişkilerinde kontrolcü davranışlara işaret ediyorsa bunları ciddiye almak ve gerektiğinde profesyonel destek düşünmek sana da ilişkine de iyi gelebilir.