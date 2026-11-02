Evet/Hayır Testine Göre Toksik Kıskanç mısın?
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Kıskançlık, bir ilişkide zaman zaman ortaya çıkabilen oldukça insani bir duygu. Sevdiğin kişiyi kaybetmekten korkmak, onun başkalarıyla kurduğu yakınlıkları sorgulamak ya da ilişkinin geleceği hakkında endişelenmek tek başına seni toksik biri yapmaz. Ancak bu duygular sürekli şüpheye, kısıtlamaya, hesap sormaya ve karşı tarafın özgürlüğünü kontrol etme isteğine dönüşüyorsa işler biraz değişebilir.
Peki senin kıskançlığın hangi noktada başlıyor?
1. Partnerinin telefonuna bakmak için kendince haklı bir neden aradığın oluyor mu?
2. Partnerin karşı cinsten biriyle konuştuğunda, ortada somut bir neden olmasa bile huzursuz oluyor musun?
3. Partnerinin sosyal medyada kimi takip ettiğini veya kimlerin fotoğraflarını beğendiğini sık sık kontrol ediyor musun?
4. Partnerin arkadaşlarıyla plan yaptığında, seninle vakit geçirmek yerine onları seçtiği için öfkeleniyor musun?
5. Partnerinin nerede olduğunu ve kiminle bulunduğunu sık sık öğrenme ihtiyacı hissediyor musun?
6. Partnerinin geçmiş ilişkilerini tekrar tekrar gündeme getirip kendini eski partnerleriyle karşılaştırıyor musun?
7. Partnerin sana hemen cevap vermediğinde, seni önemsemediğini veya bir şey sakladığını düşünüyor musun?
8. Partnerinin kıskanacağını bildiğin için kendi davranışlarını sınırlamasını bekliyor musun?
9. Bir tartışmada partnerinin seni kıskandırmak için bilerek bir şey yaptığını varsaydığın oluyor mu?
10. Partnerinin başka insanlardan ilgi görmesi, kendine olan güvenini belirgin biçimde sarsıyor mu?
Toksik kıskanç biri değilsin!
Toksik kıskançlık eğilimin var!
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