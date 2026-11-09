Ne Çinçin, Ne Kore Mahallesi Ne de Tarlabaşı: Dünyanın En Tehlikeli Mahalleleri Belli Oldu

Meksika'dan Tepito, Iztapalapa ve Tijuana'daki Zona Norte, Brezilya'dan Rio'daki Rocinha ve Vila Cruzeiro, Orta Amerika'dan Honduras'taki Chamelecón ve El Salvador'daki Soyapango sıralamada yer alıyor. Bu mahallelerin ortak noktası ise çeteler, yasaklı madde ticareti ve yoksulluk. Soyapango'da devletin 2022'de ilan ettiği olağanüstü halden sonra şiddet olayları belirgin biçimde azalmış olsa da mahalle listeden çıkmadı.

Güney Afrika'dan üç mahalle var: Cape Flats, Nyanga ve Khayelitsha. Üçü de Cape Town'da bulunuyor. Cape Flats'te çeteler arası çatışmalar o kadar büyüdü ki 2019'da bölgeye ordu gönderildi. Nyanga ise polis kayıtlarında yıllardır Güney Afrika'da en çok cinayet işlenen bölgeler arasında yer alıyor. Khayelitsha'da polisin işleyişini incelemek için 2012'de resmi bir soruşturma komisyonu bile kuruldu.

Haiti'den iki mahalle listeye girdi: Cité Soleil ve Cité Doudou. Ülkede 2021'de Devlet Başkanı Jovenel Moïse'in suikastla öldürülmesinin ardından çeteler başkent Port-au-Prince'in büyük bölümünü ele geçirdi. Kaçırma, silahlı saldırı ve cinayetler yüzünden on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Avrupa'dan listeye giren tek mahalle İtalya'daki Scampia. Napoli'deki bu bölge, Camorra mafyasının yasaklı madde ticaretinin merkezlerinden biri olarak biliniyor ve Roberto Saviano'nun Gomorra kitabıyla dünya gündemine girmişti. ABD'den ise Illinois'daki East St. Louis ve Chicago'nun West Garfield Park mahallesi sıralamada yer aldı.