Ne Çinçin, Ne Kore Mahallesi Ne de Tarlabaşı: Dünyanın En Tehlikeli Mahalleleri Belli Oldu
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Suç oranları ve güvenlik endeksi verilerine dayanan bir listeyle dünyanın en tehlikeli 20 mahallesi paylaşıldı. Listenin başında Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Petare yer alırken İtalya'dan Haiti'ye, Güney Afrika'dan ABD'ye kadar dört kıtadan mahalleler sıralamada. Listedeki mahallelerin 14'ü Latin Amerika ve Karayipler'de, 3'ü Cape Town'da bulunuyor; Meksika'dan üç, Brezilya'dan iki mahalle de sıralamaya girdi. Listeye Türkiye'den hiçbir mahalle girmedi.
Listedeki mahallelerin çoğu Latin Amerika ve Karayipler'de yer alıyor.
Listedeki 20 mahalle ülke ve şehirlerine göre bu suç tipleriyle öne çıkıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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