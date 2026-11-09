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Ne Çinçin, Ne Kore Mahallesi Ne de Tarlabaşı: Dünyanın En Tehlikeli Mahalleleri Belli Oldu

Ne Çinçin, Ne Kore Mahallesi Ne de Tarlabaşı: Dünyanın En Tehlikeli Mahalleleri Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 08:38
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Suç oranları ve güvenlik endeksi verilerine dayanan bir listeyle dünyanın en tehlikeli 20 mahallesi paylaşıldı. Listenin başında Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Petare yer alırken İtalya'dan Haiti'ye, Güney Afrika'dan ABD'ye kadar dört kıtadan mahalleler sıralamada. Listedeki mahallelerin 14'ü Latin Amerika ve Karayipler'de, 3'ü Cape Town'da bulunuyor; Meksika'dan üç, Brezilya'dan iki mahalle de sıralamaya girdi. Listeye Türkiye'den hiçbir mahalle girmedi.

Kaynak: La Patilla

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Listedeki mahallelerin çoğu Latin Amerika ve Karayipler'de yer alıyor.

Listedeki mahallelerin çoğu Latin Amerika ve Karayipler'de yer alıyor.

Meksika'dan Tepito, Iztapalapa ve Tijuana'daki Zona Norte, Brezilya'dan Rio'daki Rocinha ve Vila Cruzeiro, Orta Amerika'dan Honduras'taki Chamelecón ve El Salvador'daki Soyapango sıralamada yer alıyor. Bu mahallelerin ortak noktası ise çeteler, yasaklı madde ticareti ve yoksulluk. Soyapango'da devletin 2022'de ilan ettiği olağanüstü halden sonra şiddet olayları belirgin biçimde azalmış olsa da mahalle listeden çıkmadı.

Güney Afrika'dan üç mahalle var: Cape Flats, Nyanga ve Khayelitsha. Üçü de Cape Town'da bulunuyor. Cape Flats'te çeteler arası çatışmalar o kadar büyüdü ki 2019'da bölgeye ordu gönderildi. Nyanga ise polis kayıtlarında yıllardır Güney Afrika'da en çok cinayet işlenen bölgeler arasında yer alıyor. Khayelitsha'da polisin işleyişini incelemek için 2012'de resmi bir soruşturma komisyonu bile kuruldu.

Haiti'den iki mahalle listeye girdi: Cité Soleil ve Cité Doudou. Ülkede 2021'de Devlet Başkanı Jovenel Moïse'in suikastla öldürülmesinin ardından çeteler başkent Port-au-Prince'in büyük bölümünü ele geçirdi. Kaçırma, silahlı saldırı ve cinayetler yüzünden on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Avrupa'dan listeye giren tek mahalle İtalya'daki Scampia. Napoli'deki bu bölge, Camorra mafyasının yasaklı madde ticaretinin merkezlerinden biri olarak biliniyor ve Roberto Saviano'nun Gomorra kitabıyla dünya gündemine girmişti. ABD'den ise Illinois'daki East St. Louis ve Chicago'nun West Garfield Park mahallesi sıralamada yer aldı.

Listedeki 20 mahalle ülke ve şehirlerine göre bu suç tipleriyle öne çıkıyor.

Listedeki 20 mahalle ülke ve şehirlerine göre bu suç tipleriyle öne çıkıyor.

1. Petare (Caracas, Venezuela): Latin Amerika'nın en büyük gecekondu bölgelerinden biri. Silahlı çeteler, gasp ve cinayetler mahallenin gündeminden düşmüyor.

2. Scampia (Napoli, İtalya): Camorra mafyasının yasaklı madde ticaretiyle anılıyor.

3. Cité Soleil (Port-au-Prince, Haiti): Çetelerin kontrolündeki bölgede kaçırma, silahlı saldırı ve cinayetler yaygın.

4. Cape Flats (Cape Town, Güney Afrika): Yasaklı madde yüzünden çeteler arasında çatışmalar sürüyor.

5. Tepito (Mexico City, Meksika): Kaçak mal ve korsan ürün ticaretiyle tanınan mahallede yasaklı madde satışı ve silahlı suçlar sık görülüyor.

6. Chamelecón (San Pedro Sula, Honduras): MS-13 ve Barrio 18 çetelerinin mücadele alanı. Gasp ve cinayetle anılıyor.

7. Rocinha (Rio de Janeiro, Brezilya): Ülkenin en büyük favelalarından biri. Yasaklı madde çeteleri ve polis operasyonları yüzünden zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.

8. Nyanga (Cape Town, Güney Afrika): Polis kayıtlarında yıllardır en çok cinayet işlenen bölgeler arasında.

9. Iztapalapa (Mexico City, Meksika): Meksika'nın en kalabalık ilçesi. Hırsızlık, gasp ve kadına yönelik şiddet öne çıkıyor.

10. Soyapango (San Salvador, El Salvador): Çetelerin en güçlü olduğu bölgelerden biri. 2022'deki olağanüstü halden sonra şiddet olayları azaldı.

11. East St. Louis (Illinois, ABD): Silahlı saldırı ve cinayet oranları yıllardır ülke ortalamasının üzerinde.

12. Khayelitsha (Cape Town, Güney Afrika): Ülkenin en büyük gecekondu yerleşimlerinden biri. Cinayet, tecavüz ve silahlı gasp vakaları fazla.

13. La Perla (San Juan, Porto Riko): Eski San Juan surlarının hemen dışındaki mahalle uzun yıllar yasaklı madde satışıyla anıldı.

14. Zona Norte (Tijuana, Meksika): Yasaklı madde kartelleri, fuhuş ve organize suçlarla biliniyor.

15. Ciudad Bolívar (Bogota, Kolombiya): Şehrin güneyindeki yoksul bölgede çeteler, hırsızlık ve gasp öne çıkıyor.

16. Vila Cruzeiro (Rio de Janeiro, Brezilya): Yasaklı madde çeteleri ile polis arasındaki çatışmalarla biliniyor. 2022'de burada düzenlenen operasyonda 20'den fazla kişi öldü.

17. El Chorrillo (Panama City, Panama): 1989'daki ABD müdahalesinde büyük zarar gören mahalle bugün çete şiddeti ve yasaklı madde ticaretiyle anılıyor.

18. West Garfield Park (Chicago, ABD): Şehrin batısındaki mahallede silahlı şiddet ve yoksulluk en büyük sorunlar.

19. Cité Doudou (Port-au-Prince, Haiti): Başkentte çete şiddetinden etkilenen mahallelerden biri. Kaçırma ve silahlı saldırılar yaşanıyor.

20. Los Guandules (Santo Domingo, Dominik Cumhuriyeti): Yasaklı madde ticareti ve silahlı çatışmalarla anılan yoksul bir mahalle.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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