article/comments
article/share
Haberler
Spor
Boks Dünyası 'Şimdiye Kadar Görülen En Kötü Yaralanma'yı Konuşuyor: Zak Miller'ın Maçı Neden Durdurulmadı?

Boks Dünyası 'Şimdiye Kadar Görülen En Kötü Yaralanma'yı Konuşuyor: Zak Miller'ın Maçı Neden Durdurulmadı?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 08:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Manchester'daki AO Arena'da 7 Kasım gecesi oynanan Britanya tüy sıklet unvanı maçında 29 yaşındaki Zak Miller'ın alnında ve kafasında oluşan devasa şişlikler boks dünyasında büyük tepki topladı. Rakibi Gully Powar'la kafa kafaya çarpışan İngiliz boksörün yüzü ilerleyen raundlarda tanınmaz hale geldi; maç 10. raundda doktor kararıyla durdurulurken izleyiciler müdahalenin neden daha erken yapılmadığını sorguladı.

Kaynak: World Boxing News, GiveMeSport, SportBible

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Powar ile Miller arasındaki boş Britanya tüy sıklet kemeri maçı, 7. raundda kafa çarpışmasıyla bambaşka bir yöne evrildi.

Powar ile Miller arasındaki boş Britanya tüy sıklet kemeri maçı, 7. raundda kafa çarpışmasıyla bambaşka bir yöne evrildi.

Queensberry Promotions organizasyonunda, DAZN'dan yayınlanan karşılaşma Joshua Buatsi - Willy Hutchinson maçının ön kartında yer aldı. 24 yaşındaki Gully Powar (14-1-1) önde baskı kurarken, uzun süre biseps sakatlığı yüzünden ringlerden uzak kalan 29 yaşındaki Zak Miller (17-2) daha temiz kontra yumruklarla karşılık veriyordu.

7. raundda yaşanan kazara kafa çarpışması dengeyi bozdu. Miller'ın sol kaşının üstünde büyük bir şişlik oluştu, sağ gözünün üstü ise yarıldı. Powar'ın bundan önce Rhys Edwards'la berabere kaldığı hatırlatılırken, Miller için gece giderek daha zor bir hal aldı.

Dokuzuncu raundda ringside doktoru Miller'ı kontrol etti, ama boksörün iki raund daha devam etmesine izin verdi.

Dokuzuncu raundda ringside doktoru Miller'ı kontrol etti, ama boksörün iki raund daha devam etmesine izin verdi.

Dokuzuncu raundda Miller'ın alnının diğer tarafında ikinci bir hematom belirdi ve İngiliz boksör ciddi acı çekmeye başladı. Doktor muayenenin ardından maçın sürmesine onay verdi, Miller ise maçın durdurulmaması için ısrar etti. 10. raundda ikinci kez kontrol eden doktor, hakem Mark Lyson'a karşılaşmayı bitirmesini tavsiye etti.

Şişlikler yumruklardan değil kazara kafa darbesinden kaynaklandığı için sonuç, hakemlerin puan kartlarına göre belirlendi. Powar teknik oy birliğiyle 96-95, 97-95 ve 96-94 kazanarak Britanya tüy sıklet şampiyonu oldu.

DAZN sunucusu Ade Oladipo yayında şu sözleri söyledi: 'Boksta birçok hematom gördüm ama bu, şimdiye kadar gördüğüm en kötülerinden biri.' Eski dünya şampiyonu Carl Frampton ise 'Şimdiye kadar gördüğüm en kötüsü bu' diyerek Miller'ın çok acı çektiğini belirtti.

Sosyal medyada tepkiler de gecikmedi. Bir kullanıcı 'Doktorun ilk muayenede maçı durdurması gerekirdi, bu yaralanmalar korkunç görünüyor' yazdı, bir diğeri ise köşenin ve doktorun maçı daha erken durdurmamasını akıl almaz buldu. Miller'ın sağlık durumuna dair yeni bir açıklama ve ringe ne zaman döneceği bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
8
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın