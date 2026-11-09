Boks Dünyası 'Şimdiye Kadar Görülen En Kötü Yaralanma'yı Konuşuyor: Zak Miller'ın Maçı Neden Durdurulmadı?

Dokuzuncu raundda Miller'ın alnının diğer tarafında ikinci bir hematom belirdi ve İngiliz boksör ciddi acı çekmeye başladı. Doktor muayenenin ardından maçın sürmesine onay verdi, Miller ise maçın durdurulmaması için ısrar etti. 10. raundda ikinci kez kontrol eden doktor, hakem Mark Lyson'a karşılaşmayı bitirmesini tavsiye etti.

Şişlikler yumruklardan değil kazara kafa darbesinden kaynaklandığı için sonuç, hakemlerin puan kartlarına göre belirlendi. Powar teknik oy birliğiyle 96-95, 97-95 ve 96-94 kazanarak Britanya tüy sıklet şampiyonu oldu.

DAZN sunucusu Ade Oladipo yayında şu sözleri söyledi: 'Boksta birçok hematom gördüm ama bu, şimdiye kadar gördüğüm en kötülerinden biri.' Eski dünya şampiyonu Carl Frampton ise 'Şimdiye kadar gördüğüm en kötüsü bu' diyerek Miller'ın çok acı çektiğini belirtti.

Sosyal medyada tepkiler de gecikmedi. Bir kullanıcı 'Doktorun ilk muayenede maçı durdurması gerekirdi, bu yaralanmalar korkunç görünüyor' yazdı, bir diğeri ise köşenin ve doktorun maçı daha erken durdurmamasını akıl almaz buldu. Miller'ın sağlık durumuna dair yeni bir açıklama ve ringe ne zaman döneceği bekleniyor.