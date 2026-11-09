Boks Dünyası 'Şimdiye Kadar Görülen En Kötü Yaralanma'yı Konuşuyor: Zak Miller'ın Maçı Neden Durdurulmadı?
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Manchester'daki AO Arena'da 7 Kasım gecesi oynanan Britanya tüy sıklet unvanı maçında 29 yaşındaki Zak Miller'ın alnında ve kafasında oluşan devasa şişlikler boks dünyasında büyük tepki topladı. Rakibi Gully Powar'la kafa kafaya çarpışan İngiliz boksörün yüzü ilerleyen raundlarda tanınmaz hale geldi; maç 10. raundda doktor kararıyla durdurulurken izleyiciler müdahalenin neden daha erken yapılmadığını sorguladı.
Kaynak: World Boxing News, GiveMeSport, SportBible
Powar ile Miller arasındaki boş Britanya tüy sıklet kemeri maçı, 7. raundda kafa çarpışmasıyla bambaşka bir yöne evrildi.
Dokuzuncu raundda ringside doktoru Miller'ı kontrol etti, ama boksörün iki raund daha devam etmesine izin verdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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