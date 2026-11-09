Giresun'da Temizlik Görevlisinin Ameliyatlara Girdiği İddiası: Özel Hastaneye Soruşturma Başlatıldı

Aydın, CİMER başvurusunda, ameliyat defterleri ve hasta dosyalarında S.T’nin adının gizlendiğini, yerine yetkili hemşire ve sağlık personelinin isimlerinin yazıldığını da ileri sürdü. Bu yolla evrakta sahtecilik yapıldığını iddia eden Aydın, kayıtların incelenmesini istedi.

Söz konusu uygulamaların hastane yönetiminin bilgisi ve talimatıyla sürdürüldüğünü öne süren Aydın, duruma karşı çıkan veya uygulamaları sorgulayan doktor ve sağlık çalışanlarına mobbing uygulandığını ve işten çıkarmalar yaşandığını da iddia etti.

Aydın, yetkisiz personelin katıldığını iddia ettiği ameliyatların geriye dönük taranmasını; bu süreçte meydana gelen hasta ölümleri, kalıcı organ hasarları, felç, sakatlık ve ameliyat sonrası komplikasyonların incelenmesini talep etti.

Hastanenin faaliyetlerinin durdurulması ve ruhsatının iptal edilerek kapatılmasını da isteyen Aydın, hastane yönetimi, mesul müdür, ilgili doktorlar ve S.T. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması ve Sağlık Bakanlığı müfettişlerince soruşturma başlatılmasını istedi.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, iddialara yönelik soruşturma başlatıldı.