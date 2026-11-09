Giresun'da Temizlik Görevlisinin Ameliyatlara Girdiği İddiası: Özel Hastaneye Soruşturma Başlatıldı
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Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın, Giresun'daki Özel Ada Hastanesi'nde temizlik veya yardımcı personel olarak görev yapan S.T.'nin tıbbi yetkisi olmadığı halde yıllardır ameliyatlara girdiğini öne sürerek CİMER'e başvurdu. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre iddialara yönelik soruşturma başlatıldı; hastanenin başhekimi ise suçlamaları reddediyor.
[Kaynak: ANKA]
Aydın'ın başvurusuna göre S.T., kalp damar cerrahisinden üroloji ameliyatlarına kadar pek çok operasyonda yer aldı.
S.T’nin ameliyatlara katıldığı ve hasta üzerinde işlem yaptığı kendi sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda, hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. K.A’nın yayımladığı videolarda ve hastanenin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarda görüldü.
ANKA Haber Ajansı’nın görüştüğü Özel Ada Hastanesi Başhekimi Cenap Damcı ise iddiaları yalanlayarak hastanede S.T. isimli bir personellerinin bulunmadığını savundu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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