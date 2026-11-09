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Giresun'da Temizlik Görevlisinin Ameliyatlara Girdiği İddiası: Özel Hastaneye Soruşturma Başlatıldı

Giresun'da Temizlik Görevlisinin Ameliyatlara Girdiği İddiası: Özel Hastaneye Soruşturma Başlatıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 08:48 Son Güncelleme: 09.11.2026 - 09:02
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Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın, Giresun'daki Özel Ada Hastanesi'nde temizlik veya yardımcı personel olarak görev yapan S.T.'nin tıbbi yetkisi olmadığı halde yıllardır ameliyatlara girdiğini öne sürerek CİMER'e başvurdu. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre iddialara yönelik soruşturma başlatıldı; hastanenin başhekimi ise suçlamaları reddediyor.

[Kaynak: ANKA]

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Aydın'ın başvurusuna göre S.T., kalp damar cerrahisinden üroloji ameliyatlarına kadar pek çok operasyonda yer aldı.

Aydın'ın başvurusuna göre S.T., kalp damar cerrahisinden üroloji ameliyatlarına kadar pek çok operasyonda yer aldı.

Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın, Giresun'da faaliyet gösteren Özel Ada Hastanesi’nde temizlik görevlisinin yetkisiz biçimde ameliyatlara katıldığı iddiasıyla CİMER’e başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre iddialara yönelik soruşturma başlatıldı. Başhekim Cenap Damcı ise adı geçen kişinin hastanede çalışmadığını belirterek iddiaları yalanladı.

Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın, Giresun’da faaliyet gösteren Özel Ada Hastanesi’nde temizlik görevlisi veya yardımcı personel kadrosunda bulunduğunu öne sürdüğü S.T’nin, tıbbi eğitimi ve yetkisi olmamasına rağmen uzun yıllardır ameliyatlara katılarak hastalara cerrahi müdahalede bulunduğu iddiasını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) taşıdı.

Aydın, başvurusunda, S.T’nin “asistan doktor ve ameliyat hemşiresi sıfatıyla” ameliyathaneye sokulduğunu ileri sürdü. S.T'nin kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi, kadın doğum, ortopedi ve üroloji branşlarındaki ameliyatlarda hastalara doğrudan cerrahi müdahalede bulunduğunu iddia eden Aydın, bu iddialara ilişkin fotoğraf ve video kayıtlarının elinde bulunduğunu belirtti.

S.T’nin ameliyatlara katıldığı ve hasta üzerinde işlem yaptığı kendi sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda, hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. K.A’nın yayımladığı videolarda ve hastanenin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarda görüldü.

S.T’nin ameliyatlara katıldığı ve hasta üzerinde işlem yaptığı kendi sosyal medya hesabındaki fotoğraflarda, hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. K.A’nın yayımladığı videolarda ve hastanenin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan fotoğraflarda görüldü.

Aydın, CİMER başvurusunda, ameliyat defterleri ve hasta dosyalarında S.T’nin adının gizlendiğini, yerine yetkili hemşire ve sağlık personelinin isimlerinin yazıldığını da ileri sürdü. Bu yolla evrakta sahtecilik yapıldığını iddia eden Aydın, kayıtların incelenmesini istedi.

Söz konusu uygulamaların hastane yönetiminin bilgisi ve talimatıyla sürdürüldüğünü öne süren Aydın, duruma karşı çıkan veya uygulamaları sorgulayan doktor ve sağlık çalışanlarına mobbing uygulandığını ve işten çıkarmalar yaşandığını da iddia etti.

Aydın, yetkisiz personelin katıldığını iddia ettiği ameliyatların geriye dönük taranmasını; bu süreçte meydana gelen hasta ölümleri, kalıcı organ hasarları, felç, sakatlık ve ameliyat sonrası komplikasyonların incelenmesini talep etti.

Hastanenin faaliyetlerinin durdurulması ve ruhsatının iptal edilerek kapatılmasını da isteyen Aydın, hastane yönetimi, mesul müdür, ilgili doktorlar ve S.T. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması ve Sağlık Bakanlığı müfettişlerince soruşturma başlatılmasını istedi. 

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, iddialara yönelik soruşturma başlatıldı.

ANKA Haber Ajansı’nın görüştüğü Özel Ada Hastanesi Başhekimi Cenap Damcı ise iddiaları yalanlayarak hastanede S.T. isimli bir personellerinin bulunmadığını savundu.

ANKA Haber Ajansı’nın görüştüğü Özel Ada Hastanesi Başhekimi Cenap Damcı ise iddiaları yalanlayarak hastanede S.T. isimli bir personellerinin bulunmadığını savundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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