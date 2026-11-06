Fon Soruşturmasında Tutuklanan 12 Önemli İsim

1981'de Elazığ'da doğdu. BDDK ve Merkez Bankasında başkan yardımcılığı yaptı, Ağustos 2023'te Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in genel müdürü oldu. 15 Ekim'de istifa etti, 24 Ekim'de tutuklandı. Taha Çakmak'ın, şirketin fona yatırımı karşılığında Tera grubundan elden 1 milyon dolar aldığı iddia ediliyor. Avukatı ise müvekkilinin dolandırılan taraf olduğunu savunuyor.