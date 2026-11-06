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Fon Soruşturmasında Tutuklanan 12 Önemli İsim

Fon Soruşturmasında Tutuklanan 12 Önemli İsim

Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
06.11.2026 - 16:23
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemleriyle ilgili yürüttüğü fon soruşturmasında tutuklu sayısı, 6 Kasım itibarıyla 113'e ulaştı. Son olarak eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Dosyada Emre Tezmen, Serdar Turhan ve Nusret Altınbaş gibi şirket yöneticileri de var. Bu listede ise kamuda, siyasette ya da akademide görev yapmış 12 isim yer alıyor.

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Fatma Betül Sayan Kaya: Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

Fatma Betül Sayan Kaya: Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

1981'de İstanbul'da doğdu. AK Parti'nin sayfasında elektrik-elektronik mühendisi ve tıp doktoru olarak tanıtılıyor. Mayıs 2016-Temmuz 2018 arasında bakanlık yaptı, Eylül 2026'da partideki görevlerinden istifa etti. Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Kasım'da verdiği ifadenin ardından 'Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlamalarıyla tutuklandı.

Ertan Aydın: Eski Başbakan Başdanışmanı, Eski AK Parti Ankara Milletvekili

Ertan Aydın: Eski Başbakan Başdanışmanı, Eski AK Parti Ankara Milletvekili

ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisans ve doktorasını Bilkent Üniversitesi'nde yaptı. 2003'te Pollmark araştırma şirketinin kurucuları arasında yer aldı. 2012-2014 arasında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığını yaptı, 2015'te Ankara'dan milletvekili seçildi. 2025'te yaklaşık beş ay Tera Yatırım Menkul Değerler'in yönetim kurulunda bulundu. Hakkındaki ev hapsi kararına savcılık itiraz etti, Ertan Aydın 26 Ekim'de tutuklandı.

Mustafa Aksu: Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı

Mustafa Aksu: Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı

Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Ankara teşkilatında görev aldıktan sonra 2018-2021 arasında bakan yardımcılığı yaptı. Tera'nın likit fonunda parası kaldığını söyleyip kendisini mağdur olarak tanımlamıştı. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, Mustafa Aksu'nun 12 Ekim'de tutuklanmasına karar verdi.

Korkmaz Enes Ergun: Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü

Korkmaz Enes Ergun: Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdiği 1997'de Borsa İstanbul'da çalışmaya başladı. Marmara Üniversitesi'nde iktisat alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. 26 Mart 2021'den itibaren genel müdürlük görevini yürüttü. 31 Ekim'de gözaltına alınan Korkmaz Enes Ergun, 3 Kasım'da 'rüşvet almak' suçundan tutuklandı. Savcılık yazısında bir şirket hissesinin pay repoya açılması karşılığında rüşvet aldığı öne sürülüyor.

Erkan Kilimci: Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı

Erkan Kilimci: Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı

Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Özel sektördeki bankacılık kariyerinin ardından 2013'te Merkez Bankasına geçti, 12 Mayıs 2016'da başkan yardımcısı oldu. Sonraki yıllarda Halkbank'ta genel müdür yardımcılığı yaptı. Tera Finansal Yatırımlar Holding'in yönetim kurulu başkan vekili ve genel müdürüyken 18 Eylül'de görevinden ayrıldı. Erkan Kilimci, 25 Eylül'de tutuklandı.

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Abdulkadir Özkan: Eski Başbakanlık Başdanışmanı, Eski Diyanet ve Millî Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri

Abdulkadir Özkan: Eski Başbakanlık Başdanışmanı, Eski Diyanet ve Millî Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri

2015'te dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanlığını yaptı. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığında ve Millî Eğitim Bakanlığında basın müşaviri olarak çalıştı. Son dönemde Tera Yatırım'ın yönetim kurulu üyesiydi. Abdulkadir Özkan, 24 Eylül'de tutuklandı.

Taha Çakmak: Eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü

Taha Çakmak: Eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü

1981'de Elazığ'da doğdu. BDDK ve Merkez Bankasında başkan yardımcılığı yaptı, Ağustos 2023'te Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in genel müdürü oldu. 15 Ekim'de istifa etti, 24 Ekim'de tutuklandı. Taha Çakmak'ın, şirketin fona yatırımı karşılığında Tera grubundan elden 1 milyon dolar aldığı iddia ediliyor. Avukatı ise müvekkilinin dolandırılan taraf olduğunu savunuyor.

Gürol Sami Özer: Eski Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı

Gürol Sami Özer: Eski Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı

Türkiye Sigorta'nın genel müdür yardımcısıyken gözaltına alındı, 26 Ekim'de tutuklandı. Şirket, aynı tarihli yönetim kurulu kararıyla iş sözleşmesini feshetti. Soruşturmada Türkiye Sigorta'nın Tera Yatırım fonlarındaki para giriş çıkışları inceleniyor.

Erman Çete: Eski SPK Daire Başkanı

Erman Çete: Eski SPK Daire Başkanı

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nü ve Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2010'da girdiği Sermaye Piyasası Kurulunda daire başkan yardımcılığının ardından Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı yaptı, Eylül 2022'de kurumdan ayrıldı. Erman Çete, 26 Ekim'de tutuklandı.

Eren Yeşilyurt: Eski Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü

Eren Yeşilyurt: Eski Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü

Bakanlıkta gelirler kontrolörlüğü, gelirler başkontrolörlüğü ve vergi başmüfettişliği yaptı, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığına kadar yükseldi. Atlas Portföy'ün yönetim kurulu başkan vekili olarak da anılıyor. Eren Yeşilyurt, Ekim ayında tutuklandı.

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Kerem Alkin: Türkiye'nin Eski OECD Daimî Temsilcisi, Büyükelçi ve Ekonomi Profesörü

Kerem Alkin: Türkiye'nin Eski OECD Daimî Temsilcisi, Büyükelçi ve Ekonomi Profesörü

1965 doğumlu. İstanbul Üniversitesi'nde okudu, 2004'te profesör oldu. 15 Mart 2021-18 Ekim 2024 arasında Türkiye'nin OECD Daimî Temsilcisi olarak görev yaptı. Tera Yatırım'da bağımsız yönetim kurulu üyesiydi. 23 Eylül'de tutuklandı. Kerem Alkin'in, kendisinin ve yakın ailesinin borsada ya da fonlarda yatırımı olmadığını söylediği aktarıldı.

Emre Alkin: Ekonomist, Akademisyen

Emre Alkin: Ekonomist, Akademisyen

1969 doğumlu, Kerem Alkin'in kardeşi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu, 2002'de profesör oldu. 1999-2003 arasında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda başkan danışmanlığı yaptı. İstanbul Topkapı Üniversitesi'nin rektörüydü, Tera Yatırım Holding'in yönetim kurulunda da bulundu. 23 Eylül'de tutuklandı. Emre Alkin'in, hisse senedi yatırım kararları hakkında bilgisi olmadığını söylediği aktarıldı.

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Mira Hanım
Mira Hanım
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