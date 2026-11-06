Fon Soruşturmasında Tutuklanan 12 Önemli İsim
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemleriyle ilgili yürüttüğü fon soruşturmasında tutuklu sayısı, 6 Kasım itibarıyla 113'e ulaştı. Son olarak eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı. Dosyada Emre Tezmen, Serdar Turhan ve Nusret Altınbaş gibi şirket yöneticileri de var. Bu listede ise kamuda, siyasette ya da akademide görev yapmış 12 isim yer alıyor.
Fatma Betül Sayan Kaya: Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı
Ertan Aydın: Eski Başbakan Başdanışmanı, Eski AK Parti Ankara Milletvekili
Mustafa Aksu: Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
Korkmaz Enes Ergun: Eski Borsa İstanbul Genel Müdürü
Erkan Kilimci: Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı
Abdulkadir Özkan: Eski Başbakanlık Başdanışmanı, Eski Diyanet ve Millî Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri
Taha Çakmak: Eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü
Gürol Sami Özer: Eski Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı
Erman Çete: Eski SPK Daire Başkanı
Eren Yeşilyurt: Eski Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü
Kerem Alkin: Türkiye'nin Eski OECD Daimî Temsilcisi, Büyükelçi ve Ekonomi Profesörü
Emre Alkin: Ekonomist, Akademisyen
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