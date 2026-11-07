Fon Soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Erişen ile Üç İsim Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
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Sermaye piyasalarında manipülasyon iddialarının ardından başlatılan fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları verildi. Kararlar kapsamında dört isim hakkında işlem yapılırken bunlardan ikisi daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürecinde son günlerde Fatma Betül Sayan Kaya cezaevine gönderildi ve kamu kurumlarından yöneticiler tutuklandı.
Dört isim hakkında gözaltı kararı çıktı.
Arıncı ve Akkaya yeniden gözaltında.
BDDK Başkan Yardımcısı hakkında da karar var.
Soruşturmada üst düzey isimler tutuklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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