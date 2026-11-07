Fon Soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Erişen ile Üç İsim Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 6 Kasım'da cezaevine gönderildi. Aynı gün ifadeleri alınan eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 Kasım'da ise eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu SPK ve BDDK yöneticileri tutuklandı.