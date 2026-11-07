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Fon Soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Erişen ile Üç İsim Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Fon Soruşturmasında BDDK Başkan Yardımcısı Erişen ile Üç İsim Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
07.11.2026 - 21:14
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Sermaye piyasalarında manipülasyon iddialarının ardından başlatılan fon soruşturmasında yeni gözaltı kararları verildi. Kararlar kapsamında dört isim hakkında işlem yapılırken bunlardan ikisi daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürecinde son günlerde Fatma Betül Sayan Kaya cezaevine gönderildi ve kamu kurumlarından yöneticiler tutuklandı.

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Dört isim hakkında gözaltı kararı çıktı.

Dört isim hakkında gözaltı kararı çıktı.

BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen, Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik, eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ve Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya hakkında gözaltı kararı verildi. Karar, fon soruşturmasının yeni bir aşaması oldu.

Arıncı ve Akkaya yeniden gözaltında.

Arıncı ve Akkaya yeniden gözaltında.

Daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ile Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya yeniden gözaltına alındı. Akkaya 23 Eylül 2026'da savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Arıncı ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza verme yükümlülüğü şartıyla serbest bırakılmıştı.

BDDK Başkan Yardımcısı hakkında da karar var.

BDDK Başkan Yardımcısı hakkında da karar var.

Arıncı ve Akkaya'nın ardından BDDK Başkan Yardımcısı Muhammet Erişen ile Ruzy Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik hakkında da gözaltı kararı verildi. Böylece soruşturmada gözaltı kararı verilen isim sayısı dörde çıktı.

Soruşturmada üst düzey isimler tutuklandı.

Soruşturmada üst düzey isimler tutuklandı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 6 Kasım'da cezaevine gönderildi. Aynı gün ifadeleri alınan eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 Kasım'da ise eski SPK Başkanvekili Enver Usca'nın da aralarında bulunduğu SPK ve BDDK yöneticileri tutuklandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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