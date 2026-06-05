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Bugün İndirimde Neler Var? 5 Haziran 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 5 Haziran 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
05.06.2026 - 11:45
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Haziran ayının ilk haftasını kapatırken sepetleri ağzına kadar dolduracak dev kampanyalar peş peşe geldi! Bugün sıcak yaz günlerinde hayat kurtaran serinletici teknolojilerden dünya markası ayakkabılara, ağızları tatlandıracak çikolatalardan erkek modasına ve kamp tutkunlarının pusuya yattığı outdoor ekipmanlarına kadar herkesin kapış kapış gittiği en popüler ürünler inanılmaz fiyatlarla karşımıza çıktı.  

Bu içerik 05.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Wefood organik elma sirkesi sepet aşamasında net %40 ve bize özel ''onedio'' koduyla ekstra %10 indirimli!

Wefood organik elma sirkesi sepet aşamasında net %40 ve bize özel ''onedio'' koduyla ekstra %10 indirimli!

Doğal fermantasyon kalitesiyle hem fit salataların vazgeçilmezi olan hem de sabahları detoks suyuna eklenen bu 500 ml'lik organik elma sirkesi, kat kat uygulanan sepet fırsatıyla mutfak stoklarını yenilemek isteyenlerin ilk tercihi oldu.

Wefood Organik Elma Sirkesi 500 ml

adidas Spiritain 2000 unisex spor ayakkabı bize özel ''Onedio25'' koduyla 5.999 TL yerine tam 4.499,25 TL!

adidas Spiritain 2000 unisex spor ayakkabı bize özel ''Onedio25'' koduyla 5.999 TL yerine tam 4.499,25 TL!

Sokak modasında retro koşu ayakkabısı estetiğini sonuna kadar yaşatan ve gün boyu inanılmaz bir konfor sunan bu tık rekortmeni popüler model, sepet aşamasında uygulayacağınız özel kodumuz sayesinde devasa bir fiyat düşüşüyle geliyor.

adidas Spiritain 2000 Unisex Spor Ayakkabı

Clinique Moisture Surge SPF 25 güneş korumalı nemlendirici 1.335 TL yerine net indirimle 801 TL!

Clinique Moisture Surge SPF 25 güneş korumalı nemlendirici 1.335 TL yerine net indirimle 801 TL!

İçeriğindeki aloe bioferment, hyalüronik asit ve D vitaminiyle cildi 72 saat boyunca neme doyururken SPF 25 korumasıyla güneşin zararlı ışınlarından koruyan bu 30 ml'lik popüler krem, yazlık çantamızın yeni göz bebeği olmaya aday.

Clinique Moisture Surge SPF 25 Güneş Korumalı Nemlendirici

MJCARE soyulan ayak peeling maskesi 3'lü paket 999.90 TL yerine sadece 549.95 TL!

MJCARE soyulan ayak peeling maskesi 3'lü paket 999.90 TL yerine sadece 549.95 TL!

Yaz aylarında sandalet ve terlik giymeden önce topuklardaki tüm sertleşmiş, ölü derileri nazikçe soyarak ayakları pamuk gibi yapan bu çok popüler üçlü maske seti, yarı fiyatına düşen etiketiyle günün en çok satan kişisel bakım ürünü oldu.

MJCARE Soft Miracle Foot Peeling Pack 3lü

Robeve şarjlı masaüstü vantilatör 759,90 TL yerine sadece 649,90 TL!

Robeve şarjlı masaüstü vantilatör 759,90 TL yerine sadece 649,90 TL!

Ultra sessiz motoru, 90 derece ayarlanabilir başlığı ve USB Type C ile şarj olabilen uzun ömürlü bataryasıyla öne çıkan bu taşınabilir mini fan, ofiste ve evde masasının başında serinlemek isteyenlerin kapıştığı popüler ürünlerin başında geliyor.

Robeve Şarjlı USB Masaüstü Vantilatör Mini Fan

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Camper Runner Four erkek deri sneaker uzun zamandır beklenen dev indirimle sadece 3.999,50 TL!

Camper Runner Four erkek deri sneaker uzun zamandır beklenen dev indirimle sadece 3.999,50 TL!

Markanın kalitesini ve ayak anatomisini tamamen destekleyen o meşhur rahatlığını gri tonlarındaki asil deri tasarımıyla buluşturan bu lüks erkek spor ayakkabısı, düşen fiyat etiketiyle günün açık ara tık rekortmeni moda fırsatı oldu.

Camper Runner Four Erkek Gri Deri Sneaker

Klimanın o çarpan soğuk havasından koruyan Robeve klima hava yönlendirici aparatı sadece 379,90 TL!

Klimanın o çarpan soğuk havasından koruyan Robeve klima hava yönlendirici aparatı sadece 379,90 TL!

56 ile 92 cm arasında ayarlanabilen delikli yapısıyla rüzgarı homojen dağıtan bu split klima siperliği, yaz aylarında evde veya ofiste doğrudan soğuk havaya maruz kalıp hasta olmak istemeyenlerin bu sabah sepetlerine ilk eklediği bütçe dostu kurtarıcı oldu.

Robeve Delikli Ayarlanabilir Klima Hava Yönlendirici Aparatı

Kahve Dünyası Lavi sütlü Antep fıstıklı çikolata veya diğer ürünlerinde 2. ürün sadece 1 TL!

Kahve Dünyası Lavi sütlü Antep fıstıklı çikolata veya diğer ürünlerinde 2. ürün sadece 1 TL!

Ağzında eriyen yumuşacık sütlü çikolatası ve içindeki yoğun Antep fıstığı dolgusuyla markanın açık ara en çok satan popüler lezzeti olan bu 300 gramlık dev paket, ikincisi 1 TL kampanyasıyla resmen stok yapmalık bir fırsata dönüştü.

Kahve Dünyası Lavi Sütlü Antep Fıstıklı Çikolata 300 g

Süvari ürünlerinde geçerli 2. ürün 1 TL fırsatı başladı!

Süvari ürünlerinde geçerli 2. ürün 1 TL fırsatı başladı!

Koyu haki tonuyla yazlık kombinlere, şortların üzerine ve keten pantolonlara inanılmaz yakışan bu fitilli rahat kesim gömlek, markanın jilet gibi duran diğer erkek giyim ürünleriyle birlikte sepet aşamasında çifte avantaj sunuyor.

Süvari Koyu Haki Slim Fitilli Apaş Yaka Gömlek

Uniqamping masa ve sandalyelerdeki dört dörtlük %40 sepet indirimiyle kamp sezonunu açın!

Uniqamping masa ve sandalyelerdeki dört dörtlük %40 sepet indirimiyle kamp sezonunu açın!

Pratik portatif yapısı, hafifliği ve her yere taşınabilen dayanıklı kumaş kalitesiyle outdoor maceralarının vazgeçilmezi olan bu katlanır yeşil kamp sandalyesi, net %40 fiyat düşüşüyle hafta sonu doğaya kaçmak isteyenlerin stokladığı en popüler ürün oldu.

Sepete özel fiyatı 499,50 TL.

Uniqamp Eco Pratik Portatif Katlanır Kamp Sandalyesi

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Estee Lauder Advanced Night Repair gece serumu 2.930 TL yerine net %30 indirimle 2.051 TL!

Estee Lauder Advanced Night Repair gece serumu 2.930 TL yerine net %30 indirimle 2.051 TL!

Cildi uyurken yenileyen, çizgi görünümünü azaltan ve gözenekleri sıkılaştıran dünyaca ünlü bu popüler 20 ml'lik yaşlanma karşıtı serum, lüks bakım rutinini bütçe dostu fiyatla tazelemek isteyenlerin ilk tercihi.

Estee Lauder Advanced Night Repair Serum 20 ml

Moliendo House Blend öğütülmüş filtre kahve 595 TL yerine sepet aşamasında net %40 indirimle 357 TL!

Moliendo House Blend öğütülmüş filtre kahve 595 TL yerine sepet aşamasında net %40 indirimle 357 TL!

Günün tüm yorgunluğunu unutturacak o yoğun aromalı 250 gramlık efsane house blend filtre kahve, sepete özel devasa fiyat düşüşüyle bu sabah kahve severlerin en çok stokladığı popüler ürün oldu.

Moliendo House Blend Filtre Kahve 250 g

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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