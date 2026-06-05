BİM'e Masaüstü Vantilatör Geliyor! 12 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu
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12 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 24.900 TL
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Arzum Okka Minio Duo Türk Kahve Makinesi 2'li 3.590 TL
Chefs Kavanoz Kapağı Çeşitleri 3 TL
Lotto T-shirt Erkek 259 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 59 TL
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Rookie 2 Tekerlekli Işıklı Scooter 1.590 TL
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