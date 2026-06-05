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BİM'e Masaüstü Vantilatör Geliyor! 12 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu

etiket BİM'e Masaüstü Vantilatör Geliyor! 12 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
05.06.2026 - 09:56
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12 Haziran 2026 BİM Aktüel Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 24.900 TL

Senna 65" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 24.900 TL

  • Rks Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

  • Rks Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 28.900 TL

  • Dijitsu 55' 4K Ultra HD QLED Google Tv 19.990 TL

  • İmex Şarjlı Mini El Fanı 299 TL

  • Kumtel Katlanır Mini Masaüstü Vantilatör 279 TL

  • Onvo Bluetooth Hoparlör 3.990 TL

  • House Pratik Kablosuz Görüntülü Kapı Zili 790 TL

  • Katlanabilir Şarjlı Damacana Pompası 249 TL

  • Koltuk Arkası Eşya ve Telefon Tutucu 299 TL

  • Energizer Pil Çeşitleri 129 TL

Arzum Okka Minio Duo Türk Kahve Makinesi 2'li 3.590 TL

Arzum Okka Minio Duo Türk Kahve Makinesi 2'li 3.590 TL

  • Philips Vücut Tıraş Makinesi 1.290 TL

  • Philips 6'sı 1 Arada Erkek Bakım Seti 1.390 TL

  • Philips Sakal Kesme Makinesi 1.790 TL

  • Qu Dijital Sakal Bakım Seti Erkek 590 TL

  • Heifer Power X Şarjlı Süpürge 6.750 TL

  • Fakir Brila Buharlı Ütü 1.690 TL

  • Onvo Çay Makinesi İnox 1.590 TL

  • Fakir Tosty 6 Dilim Tost Makinesi 2.490 TL

  • Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 1.690 TL

  • Fakir Doğrayıcı 1.290 TL

  • Polosmart Smart Tartı PSC104 590 TL

  • Blaupunkt Döner Başlıklı Diş Fırçası P40 950 TL

Chefs Kavanoz Kapağı Çeşitleri 3 TL

Chefs Kavanoz Kapağı Çeşitleri 3 TL

  • Chefs Sahan 20 cm 269 TL

  • Chefs Karnıyarık Tencere 26 cm 499 TL

  • Chefs Sütlük 14 cm 209 TL

  • Chefs Kek Kalıbı 179 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 1000 cc 22 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 660 cc 17 TL

  • Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 425 cc 15 TL

  • Bonera Derin Tencere 14 cm 319 TL

  • Lav Vega Kase 215 cc 26 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 400 cc 89 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 800 cc 119 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 1200 cc 139 TL

  • Lav Kilitli Saklama Kabı 1900 cc 179 TL

  • Glass In Love Cam Baharatlık 240 cc 22 TL

  • Glass In Love Cam Çerezlik Seti 12 cm 89 TL

  • Savaşan Emaye Ayaklı Şekerlik/Kurabiyelik 14 cm 349 TL

  • Savaşan Emaye Ayaklı Kek Standı 31 cm 299 TL

  • Borosilikat Pipetli Kapaklı Cam Bardak 700 ml 199 TL

  • Bambu Bölmeli Sunum Tabağı Çeşitleri 119 TL

  • Bambu Servis Gereçleri 65 TL

  • Bambu Tepsi 33x25 cm 199 TL

Lotto T-shirt Erkek 259 TL

Lotto T-shirt Erkek 259 TL

  • Lotto Şort Erkek 269 TL

  • Lotto T-shirt Kadın 259 TL

  • Ev Elbisesi Kadın 259 TL

  • Pijama Takımı Erkek 389 TL

  • Bermuda Pijama Takımı Kadın 339 TL

  • Babyco Bebek Baskılı Pike Seti 249 TL

  • Babyco Bebek Penye Lastikli Çarşaf 119 TL

  • Chicco Hastane Çıkışı Seti 449 TL

  • Chicco Biberon 250 ml 319 TL

  • Nakışlı Keçe Anne Bebek Çantası 89 TL

  • Bebek Ağız Mendili 69 TL

  • Babyco Bebek Mama Önlüğü 99 TL

  • Babyco Askılı Bebek Body 67 TL

  • Babyco Kollu Bebek Body 75 TL

  • Babyco Müslin Puset Örtüsü 249 TL

  • Babyco Müslin Emzirme Örtüsü 199 TL

  • Ören Bayan Kare Kasnak 219 TL

  • Ören Bayan Oval Kasnak 219 TL

  • Ören Bayan Punch Nakış Çanta Kiti 269 TL

  • Ören Bayan Runner Kiti 249 TL

  • Ören Bayan Çanta Yapım Kiti 199 TL

  • Ören Bayan Keten İplik 20 Mt 59 TL

  • Maisonette Ayak Havlusu 50x85 cm 139 TL

  • Articolo Dikiş Seti 95 TL

  • Kanaviçe Kiti 22 cm 99 TL

  • Üçbaşak Dikiş İpi 500 Mt 79 TL

  • Altın Başak Yazma İpliği 20 G 15 TL

  • Altın Başak Dikiş İpliği Seti 95 TL

  • Articolo Suda Eriyen Tela 39 TL

Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 59 TL

Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri 59 TL

  • Hobby Life 4 Bölmeli Organizer Saklama Kutu 99 TL

  • Rendeli Saklama Karıştırma Kabı 159 TL

  • Mikser Kabı 3 L 75 TL

  • Kapaklı Kase Seti 79 TL

  • Kilitli Saklama Kabı Seti 149 TL

  • Pasta/Kek Taşıma Kabı 179 TL

  • Sürahi 1,85 L 85 TL

  • Çatal Kaşıklı Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 500 ml 119 TL

  • Fırçalı Sıvı Sabunluk 109 TL

  • Mandal Çeşitleri 39 TL

  • Şeffaf Askı Seti 65 TL

  • Renkli Süzgeçli Badya 7 L 75 TL

  • Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 349 TL

  • Termo İki Bölmeli Çanta 289 TL

  • Termo Sırt Çantası 349 TL

  • Krinkıl Bel Çantası Kadın 299 TL

  • Bel Çantası 299 TL

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Rookie 2 Tekerlekli Işıklı Scooter 1.590 TL

Rookie 2 Tekerlekli Işıklı Scooter 1.590 TL

  • Corby Akrobat Araba CSG10 1.590 TL

  • Lisanslı Metal Arabalar 239 TL

  • Mgs Kaydırak 879 TL

  • Dede Askılı Pota 379 TL

  • Dede Futbol Kalesi ve Top Seti 499 TL

  • Rookie Ayarlanabilen Dönüşen Tekerlekli 2 In 1 Twisty Paten 1.285 TL

  • Ahşap Bultak Yapboz 89 TL

  • Elena Pelüş Avokado Yastık 499 TL

  • Elena Parmak Kukla 119 TL

  • Picolo Mondi Bebek Oyuncakları 359 TL

  • Erpa Sevimli Ördek ve Yavruları 219 TL

  • Childgen Tekli Oyun Hamuru 32 TL

  • Mgs Dino İlk Arabam 589 TL

  • Mgs Süper Kamyon 839 TL

  • Moli Toys Buz Tuzağı 129 TL

  • Mgs Ayıcıklı Yürüyüş Arkadaşım 319 TL

  • Gokidy Sevimli Sürpriz Oyuncak 89 TL

  • Hot Wheels Enerji Parkuru 1.090 TL

  • North Pacific Voleybol Topu 245 TL

  • North Pacific Basketbol Topu 245 TL

  • North Pacific Futbol Topu 245 TL

  • Keçe Aktivite Kitabı 369 TL

  • Kids Babies İlk Kitaplarım 34 TL

  • Martı Çocuk Balon Banyo Kitapları 99 TL

  • Martı Çocuk 3 Boyutlu Öğrenme Kitapları 189 TL

  • Çıkartmalı Aktiviteli Boyama Kitapları 54 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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