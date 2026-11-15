Sokaklardaki Hurda Araçların Sahiplerine Ceza Geliyor
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Mahalle aralarında ve yol kenarlarında uzun süredir bekleyen hurda araçlar için yeni bir düzenleme gündemde. Valilikler ilgili birimlere yazı göndererek bu araçların kaldırılmasını istedi. Aracını sokakta bırakan sahipleri için para cezası uygulanacak.
Hurda araçlara sokakta yer yok.
Yangın ve güvenlik riski taşıyorlar.
Cezası 9 bin 441 lira.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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