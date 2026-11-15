Sokaklardaki Hurda Araçların Sahiplerine Ceza Geliyor

Cadde ve sokaklarda uzun süredir bekleyen, kullanılamaz hale gelmiş araçlar için yeni bir karar alındı. Bu araçlar ortak kullanım alanlarında hem çevre kirliliğine hem de güvenlik sorununa yol açıyor. Konuyla ilgili vatandaşlardan yoğun şikâyet geldi ve bu şikâyetler üzerine araçlarını sokaktan kaldırmayanlara para cezası uygulanması kararlaştırıldı.