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Sokaklardaki Hurda Araçların Sahiplerine Ceza Geliyor

Sokaklardaki Hurda Araçların Sahiplerine Ceza Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.11.2026 - 20:06
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Mahalle aralarında ve yol kenarlarında uzun süredir bekleyen hurda araçlar için yeni bir düzenleme gündemde. Valilikler ilgili birimlere yazı göndererek bu araçların kaldırılmasını istedi. Aracını sokakta bırakan sahipleri için para cezası uygulanacak.

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Hurda araçlara sokakta yer yok.

Hurda araçlara sokakta yer yok.

Cadde ve sokaklarda uzun süredir bekleyen, kullanılamaz hale gelmiş araçlar için yeni bir karar alındı. Bu araçlar ortak kullanım alanlarında hem çevre kirliliğine hem de güvenlik sorununa yol açıyor. Konuyla ilgili vatandaşlardan yoğun şikâyet geldi ve bu şikâyetler üzerine araçlarını sokaktan kaldırmayanlara para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Yangın ve güvenlik riski taşıyorlar.

Yangın ve güvenlik riski taşıyorlar.

Sokaklardaki hurda araçlar üzerinde yapılan değerlendirmede bu araçların yanma riski taşıdığı belirtildi. Araçların yasa dışı madde kullanımına alan açabileceği ve terör örgütlerince el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği kurulmasında kullanılabileceği de hayati riskler arasında sayıldı.

Cezası 9 bin 441 lira.

Cezası 9 bin 441 lira.

İl valilikleri ilgili birimlere gönderdiği yazıda bu araçların acilen kaldırılarak geri dönüşüme kazandırılmasını istedi. Kolluk ve zabıta ekipleriyle koordinasyon sağlanarak denetimlerin artırılması da talep edildi. Kullanılamaz haldeki araçlarını ya da araç parçalarını sokağa bırakanlara 2026 yılı için 9 bin 441 lira idari para cezası uygulanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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