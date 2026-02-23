Edirne ve Bursa'da Kırmızı Alarm Verildi: Göl ve Nehirler Taştı, Tahliyeler Başladı, Köprüler Kapatıldı!
Edirne'de yatağından çıkan Tunca ve Meriç nehirleri, bazı bölgelerde tarım arazilerine yayılmayı sürdürüyor. Edirne’nin ardından bir haber de Bursa’dan geldi. Bursa'da Ulubat Gölü'nün taşmasıyla göle komşu Akçalar Mahallesi'nde onlarca tiny house ve hobi evi sular altında kaldı. Göl havzasının ne denli geniş bir alan yayıldığı havadan gözler önüne serildi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Ulubat Gölü'nün su seviyesi 10 metre yükselerek taştı.
Edirne’de kırmızı alarm verildi! Tunca ve Meriç nehirleri, bazı bölgelerde tarım arazilerine yayılmayı sürdürüyor.
Tunca'nın karıştığı Meriç Nehri'nde de debi kritik seviyelerde seyrediyor.
Küplü Belediye Başkanı Gökmen Altay, yağışın durmasının sevindirici olduğunu söyledi.
Edirne'de Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Tunca Nehri üzerindeki Tunca Köprüsü trafiğe kapatıldı.
