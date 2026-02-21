onedio
Okula Başlama Yaşı Değişebilir! Bakan Yusuf Tekin Eğitimde Yeni Dönemin Sinyali Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2026 - 10:31

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yeni dönemin sinyalini verdi. Yeni Şafak’tan Merve Safa Akıntürk’e açıklamalarda bulundu. Okula başlama yaşının değişebileceğini belirten Tekin, taşımalı eğitim ve kayıt sistemiyle ilgili konuştu. 

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yeni dönemin sinyalini verdi.

Bakan Yusuf Tekin, taşımalı eğitimde yeni model üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Mevcut durumu anlatan Tekin, “Şu an 250-300 köyden öğrenciyi bir merkez okula taşıyoruz. Ben diyorum ki model tersine dönebilir. Öğrenciyi değil, öğretmeni taşıyalım. Bugün yaklaşık 2 milyon öğrenci taşıyoruz. Bunun yerine 15 bin öğretmeni taşısak daha rasyonel olabilir” dedi. 

Taşımalı eğitimin nasıl değişeceğini de vurgulayan Bakan Tekin, şunları söyledi:

“Mesela bir ortaokulda 30 öğretmen var ama haftalık ders yükü maaş karşılığını doldurmuyor. O okulu ‘A kategori merkez okul’ yapalım. Branşıyla ilgili derslere o okullarda da girecek. Kabul ediyorsa tayin istesin. Etmiyorsa mevcut okulunda kalsın. Öğretmen haftada birkaç saat çevre okullara gider, dersini anlatır, döner. Hem kendi normunu doldurur hem de yüzlerce öğrenciyi taşımak zorunda kalmayız. Okul kapanmaz, yerinde eğitim devam eder.”

Okula başlama yaşı değişebilir.

Okula başlama yaşının değişebileceğini vurgulayan Bakan Tekin, Aynı sınıfta 66 aylık ve 84 aylık öğrencilerin birlikte eğitim gördüğünü belirtti. Okulama başlama yaşının pedagojik boyutlarıyla birlikte kamuoyunda tartışılması gerektiğini kaydeden Tekin, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu yaş grubunda bir yıl ciddi fark oluşturuyor. İnce motor becerileri, kas gelişimi ve öz bakım yeterlilikleri değişebiliyor. Bu durum akran zorbalığına da zemin hazırlayabiliyor.”

Öte yandan Bakan Tekin, adrese kayıt sistemine dair detaylı analiz yürütüldüğünü belirtti. İçişleri Bakanlığı’ndan alınan adres verileriyle planlama yapıldığını dile getiren Bakan Tekin, “Çok talep varsa önce o sokakta oturanlar yerleşecek. 30 kişilik kapasite dolduysa dışarıdan alım yapılmayacak. Dolmadıysa kura gibi yöntemler uygulanabilir mi değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
