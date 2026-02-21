Okula Başlama Yaşı Değişebilir! Bakan Yusuf Tekin Eğitimde Yeni Dönemin Sinyali Verdi

Bakan Yusuf Tekin, taşımalı eğitimde yeni model üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Mevcut durumu anlatan Tekin, “Şu an 250-300 köyden öğrenciyi bir merkez okula taşıyoruz. Ben diyorum ki model tersine dönebilir. Öğrenciyi değil, öğretmeni taşıyalım. Bugün yaklaşık 2 milyon öğrenci taşıyoruz. Bunun yerine 15 bin öğretmeni taşısak daha rasyonel olabilir” dedi.

Taşımalı eğitimin nasıl değişeceğini de vurgulayan Bakan Tekin, şunları söyledi:

“Mesela bir ortaokulda 30 öğretmen var ama haftalık ders yükü maaş karşılığını doldurmuyor. O okulu ‘A kategori merkez okul’ yapalım. Branşıyla ilgili derslere o okullarda da girecek. Kabul ediyorsa tayin istesin. Etmiyorsa mevcut okulunda kalsın. Öğretmen haftada birkaç saat çevre okullara gider, dersini anlatır, döner. Hem kendi normunu doldurur hem de yüzlerce öğrenciyi taşımak zorunda kalmayız. Okul kapanmaz, yerinde eğitim devam eder.”