Okula Başlama Yaşı Değişebilir! Bakan Yusuf Tekin Eğitimde Yeni Dönemin Sinyali Verdi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yeni dönemin sinyalini verdi. Yeni Şafak’tan Merve Safa Akıntürk’e açıklamalarda bulundu. Okula başlama yaşının değişebileceğini belirten Tekin, taşımalı eğitim ve kayıt sistemiyle ilgili konuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yeni dönemin sinyalini verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Okula başlama yaşı değişebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın