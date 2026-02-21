onedio
Kararı Mahkeme Tarafından İptal Edilen Trump Çıldırdı! Yeni Gümrük Vergisini İmzaladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2026 - 09:03

ABD Başkanı Donald Trump, aldığı kararlarla küresel piyasaları sallamaya devam ediyor. Son olarak ABD Yüksek Mahkemesi “Başkan yetkilerini aştı” diyerek Trump’ın gümrük vergisi tarifelerini iptal etmişti. Bu kararın ardından ABD Başkanı’ndan yeni hamle geldi. Trump, tüm ülkelere yüzde 10 tarife uygulanmasına ilişkin kararı imzaladı.

ABD Başkanı Trump, yeni gümrük vergisi kararını imzaladı.

Donald Trump, tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisi uygulanmasına dair kararı imzaladı. Konuya dair Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, 'Tüm ülkelere yönelik küresel yüzde 10'luk bir gümrük vergisini az önce imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum” ifadelerini kullandı. 

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında ithalat vergisi getirildiği vurgulanarak, kararın 24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. 

Bazı ürünler ise geçici ithalat vergisinden muaf olacak. Bu ürünler kritik mineraller, enerji ürünleri, bazı tarım ürünleri, ilaçlar, belirli elektronik ve otomotiv ürünleri, havacılık ürünleri ile bilgi materyalleri olarak sıralandı.

ABD Yüksek Mahkemesi “Yetki aşıldı” diyerek Trump’ın kararını iptal etmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump’ın küresel gümrük tariflerini iptal etmişti. Mahkeme, Trump’ın yetkilerini aştığını dile getirerek bu kararı almıştı.

Karara dair basın toplantısı düzenleyen Trump, 'Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz' demişti. Trump'ın yeni vergi açıklamasının ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararından hemen sonra gelmesi dikkat çekti.

Bozkurt

Sarı Çiyan'ın uyguladığın gümrük vergisini firmalar son kullanıcıdan çıkarıyor. Yani amaç nedir tam olarak, kimi bitirmeye çalışıyor?

Asa

Deli hocam deli, mantık arama...