Kararı Mahkeme Tarafından İptal Edilen Trump Çıldırdı! Yeni Gümrük Vergisini İmzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, aldığı kararlarla küresel piyasaları sallamaya devam ediyor. Son olarak ABD Yüksek Mahkemesi “Başkan yetkilerini aştı” diyerek Trump’ın gümrük vergisi tarifelerini iptal etmişti. Bu kararın ardından ABD Başkanı’ndan yeni hamle geldi. Trump, tüm ülkelere yüzde 10 tarife uygulanmasına ilişkin kararı imzaladı.
ABD Başkanı Trump, yeni gümrük vergisi kararını imzaladı.
ABD Yüksek Mahkemesi “Yetki aşıldı” diyerek Trump’ın kararını iptal etmişti.
Sarı Çiyan'ın uyguladığın gümrük vergisini firmalar son kullanıcıdan çıkarıyor. Yani amaç nedir tam olarak, kimi bitirmeye çalışıyor?
Deli hocam deli, mantık arama...