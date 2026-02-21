Kararı Mahkeme Tarafından İptal Edilen Trump Çıldırdı! Yeni Gümrük Vergisini İmzaladı

Donald Trump, tüm ülkelere yönelik yüzde 10 küresel gümrük vergisi uygulanmasına dair kararı imzaladı. Konuya dair Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, 'Tüm ülkelere yönelik küresel yüzde 10'luk bir gümrük vergisini az önce imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ABD'ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında ithalat vergisi getirildiği vurgulanarak, kararın 24 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Bazı ürünler ise geçici ithalat vergisinden muaf olacak. Bu ürünler kritik mineraller, enerji ürünleri, bazı tarım ürünleri, ilaçlar, belirli elektronik ve otomotiv ürünleri, havacılık ürünleri ile bilgi materyalleri olarak sıralandı.