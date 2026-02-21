Kapalıçarşı’da Gram Altın Uçuşa Geçti! Altın Fiyatlarını Yükselten Gelişme
Bir süredir düşüş seyri gösteren altın fiyatları 21 Şubat Cumartesi günü yükselişe geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran açıklamaları, altında uzun süredir devam eden düşüş trendini yukarıya çevirdi. Kapalı Çarşı’da gram altın 7512 TL’yi gördü. Altın fiyatları, altın bugün ne kadar? İşte altında son durum!
21 Şubat 2026 Altın Fiyatları: Gram Altın Ne Kadar?
Altın Fiyatlarını Yükselten Gelişme
