Kapalıçarşı’da Gram Altın Uçuşa Geçti! Altın Fiyatlarını Yükselten Gelişme

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Geçen haftalarda düşüş yaşayan altın yeniden yükselişe geçti. Bu rakamlar uzun süredir düşüş yaşayan altında “Yeni rekor” olarak yorumlandı. Altın bugün ne kadar? İşte altın fiyatları!

Gram altın fiyatı

Gram altın 7.182 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12.091 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24.182 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48.216 TL

Ons altın fiyatı

5.097 dolar

Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Kapalı Çarşı’da gram altın uçuşa geçti. Gram altın Kapalı Çarşı’da 7.512 TL oldu. Çeyrek altın 12.263 TL olurken yarım altın 24.512 TL olarak fiyatlandı. Tam altın fiyatı ise 48.791 TL olarak görüldü.