article/comments
article/share
Kapalıçarşı’da Gram Altın Uçuşa Geçti! Altın Fiyatlarını Yükselten Gelişme

Kapalıçarşı’da Gram Altın Uçuşa Geçti! Altın Fiyatlarını Yükselten Gelişme

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.02.2026 - 09:25

Bir süredir düşüş seyri gösteren altın fiyatları 21 Şubat Cumartesi günü yükselişe geçti. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran açıklamaları, altında uzun süredir devam eden düşüş trendini yukarıya çevirdi. Kapalı Çarşı’da gram altın 7512 TL’yi gördü. Altın fiyatları, altın bugün ne kadar? İşte altında son durum!

21 Şubat 2026 Altın Fiyatları: Gram Altın Ne Kadar?

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Geçen haftalarda düşüş yaşayan altın yeniden yükselişe geçti. Bu rakamlar uzun süredir düşüş yaşayan altında “Yeni rekor” olarak yorumlandı. Altın bugün ne kadar? İşte altın fiyatları!

Gram altın fiyatı

Gram altın 7.182 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12.091 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24.182 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48.216 TL

Ons altın fiyatı

5.097 dolar

Kapalı Çarşı Altın Fiyatları

Kapalı Çarşı’da gram altın uçuşa geçti. Gram altın Kapalı Çarşı’da 7.512 TL oldu. Çeyrek altın 12.263 TL olurken yarım altın 24.512 TL olarak fiyatlandı. Tam altın fiyatı ise 48.791 TL olarak görüldü.

Altın Fiyatlarını Yükselten Gelişme

'Altın fiyatları neden yükseldi?' sorusunun yanıtı belli oldu. 

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a askeri müdahale ile ilgili sorulara kritik yanıt verdi. Trump’ın “İran’a müdaheleyi değerlendiriyorum” sözleri küresel piyasaları hareketlendirdi. ABD Başkanı Trump’ın bu açıklamasının ardından güvenli limana olan talep arttı. 

Uzmanlar Orta Doğu’daki gelişmelere dikkat çekeren yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Ons altında 5.120 doların direnç seviyesi olduğunu belirten uzmanlar bu seviyenin aşılması halinde altının hızla yükseleceğini kaydetti.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
