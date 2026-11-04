Yılmaz Erdoğan'ın "Seksapelini Çarçur Ediyorsun" Sözleri Sorulan Ekin Türkmen Sessiz Kalmadı

Organize İşler: Karun Hazinesi'nde 'Sarı Saruhan' Kıvanç Tatlıtuğ'un sevgilisi rolüyle izlediğimiz Ekin Türkmen, daha önce verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan'la arasındaki samimi bir şakalaşmayı anlatmıştı.

Türkmen'in aktardığına göre Erdoğan, ona sık sık şu sözlerle takılıyordu: 'Yılmaz Hoca bana, 'Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim, hiç kullanmıyorsun' diye şaka yapar.'

Bu sözler kısa sürede dikkat çekmişti. Esprinin oyuncunun güzelliğini ön plana çıkarmamasına mı, yoksa başka bir şeye mi yapıldığı merak edilmişti.