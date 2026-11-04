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Yılmaz Erdoğan'ın "Seksapelini Çarçur Ediyorsun" Sözleri Sorulan Ekin Türkmen Sessiz Kalmadı

Yılmaz Erdoğan'ın "Seksapelini Çarçur Ediyorsun" Sözleri Sorulan Ekin Türkmen Sessiz Kalmadı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 11:29
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Ekin Türkmen, Yılmaz Erdoğan’ın kendisine yaptığı “Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim” şakasıyla ilgili soruya Gazete Magazin’de yanıt verdi. Konunun ciddi olmadığını söyleyen oyuncu, esprinin arkasındaki asıl nedeni de anlattı. Türkmen’e göre bu söz, arkadaşlıklarındaki maskülen tavrına yapılmış eğlenceli bir göndermeydi. Oyuncu konuyu “Çok altını çizmeyelim” diyerek kapattı.

KAYNAK: Gazete Magazin

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Ekin Türkmen, Yılmaz Erdoğan'ın kendisine "Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim" diye takıldığını geçtiğimiz günlerde anlatmıştı.

Ekin Türkmen, Yılmaz Erdoğan'ın kendisine "Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim" diye takıldığını geçtiğimiz günlerde anlatmıştı.

Organize İşler: Karun Hazinesi'nde 'Sarı Saruhan' Kıvanç Tatlıtuğ'un sevgilisi rolüyle izlediğimiz Ekin Türkmen, daha önce verdiği bir röportajda Yılmaz Erdoğan'la arasındaki samimi bir şakalaşmayı anlatmıştı.

Türkmen'in aktardığına göre Erdoğan, ona sık sık şu sözlerle takılıyordu: 'Yılmaz Hoca bana, 'Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim, hiç kullanmıyorsun' diye şaka yapar.'

Bu sözler kısa sürede dikkat çekmişti. Esprinin oyuncunun güzelliğini ön plana çıkarmamasına mı, yoksa başka bir şeye mi yapıldığı merak edilmişti.

Gazete Magazin muhabirinin "Gerçekten seksapelinizi harcadığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Ekin Türkmen'den esprili bir yanıt geldi.

Gazete Magazin muhabirinin "Gerçekten seksapelinizi harcadığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Ekin Türkmen'den esprili bir yanıt geldi.

Gazete Magazin'e konuşan Ekin Türkmen'e, Yılmaz Erdoğan'ın sözlerine katılıp katılmadığı soruldu. Muhabir, oyuncuya seksapelini gerçekten harcadığını düşünüp düşünmediğini de sordu.

Türkmen soruya önce küçük bir teşekkürle karşılık verdi: 'Çok güldüğümüz, hani geyik tabir edilen bir konuyu böyle ciddi ciddi sorduğun için teşekkür ederim. Yani bu ciddi bir konu değil, orada güldük, eğlendik.'

Oyuncu böylece Erdoğan'ın sözlerinin bir eleştiri olmadığını, aralarındaki samimiyetten doğan bir şaka olduğunu vurguladı.

Meğer Yılmaz Erdoğan'ın esprisi, Ekin Türkmen'in arkadaşlıklarındaki maskülen tavrına yapılmış bir göndermeymiş.

Meğer Yılmaz Erdoğan'ın esprisi, Ekin Türkmen'in arkadaşlıklarındaki maskülen tavrına yapılmış bir göndermeymiş.

Ekin Türkmen, şakanın arkasındaki asıl nedeni de anlattı. Oyuncu, arkadaş ortamında kendini feminen değil, daha maskülen biri olarak tanımladı.

Türkmen'in sözleri şöyleydi: 'Yani ben biraz böyle feminen bir olmaktansa daha maskülen bir kişiyimdir arkadaşlıklarımda. Ona ithafen bir eğlenceli bir sözcüktü. Çok altını çizmeyelim.'

Yani Erdoğan'ın 'çarçur ediyorsun' dediği şey Türkmen'in güzelliği değil, arkadaşları arasındaki rahat ve maskülen duruşuymuş. Oyuncu da konunun büyütülmesini istemediğini açıkça belirtti.

Öte yandan Yılmaz Erdoğan, son günlerde Organize İşler: Karun Hazinesi'ndeki kam davulu sahnesiyle gündemdeydi. Sahneye gelen tepkilerin ardından ünlü isim özür dilemişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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