Yılmaz Erdoğan'ın "Seksapelini Çarçur Ediyorsun" Sözleri Sorulan Ekin Türkmen Sessiz Kalmadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ekin Türkmen, Yılmaz Erdoğan’ın kendisine yaptığı “Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim” şakasıyla ilgili soruya Gazete Magazin’de yanıt verdi. Konunun ciddi olmadığını söyleyen oyuncu, esprinin arkasındaki asıl nedeni de anlattı. Türkmen’e göre bu söz, arkadaşlıklarındaki maskülen tavrına yapılmış eğlenceli bir göndermeydi. Oyuncu konuyu “Çok altını çizmeyelim” diyerek kapattı.
KAYNAK: Gazete Magazin
Ekin Türkmen, Yılmaz Erdoğan'ın kendisine "Seksapelini bu kadar çarçur eden bir oyuncu görmedim" diye takıldığını geçtiğimiz günlerde anlatmıştı.
Gazete Magazin muhabirinin "Gerçekten seksapelinizi harcadığınızı düşünüyor musunuz?" sorusuna Ekin Türkmen'den esprili bir yanıt geldi.
Meğer Yılmaz Erdoğan'ın esprisi, Ekin Türkmen'in arkadaşlıklarındaki maskülen tavrına yapılmış bir göndermeymiş.
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın