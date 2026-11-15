Singapur'da Sakız Satmak Neden Yasak?
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Yasak, metro kapılarını kilitleyen sakızlar yüzünden 1992'de yürürlüğe girdi
Sakız çiğnemek serbest ama satan ve ithal eden ağır ceza alabiliyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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