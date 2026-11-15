Singapur'da Sakız Satmak Neden Yasak?

Singapur Çevre Bakanlığı sakız yasağını 30 Aralık 1991'de duyurdu ve uygulama 3 Ocak 1992'de başladı. Yasağın kapsamına sakızın üretimi, ithalatı ve satışı alındı.

En somut sorun, MRT adıyla bilinen metro sistemindeydi. Vandallar tren kapılarının sensörlerine sakız yapıştırıyor, kapılar kapanamadığı için seferler aksıyordu. Sokaklara, binalara ve toplu taşıma araçlarına yapışan sakızların temizliği de şehir için ayrı bir dertti.

Fikir aslında yeni değildi. Ülkenin kurucu başbakanı Lee Kuan Yew, anılarında yasak önerisinin kendisine ilk kez 1983'te Ulusal Kalkınma Bakanı Teh Cheang Wan tarafından getirildiğini, o dönem bunu fazla sert bulduğunu anlatıyor. Yasak çıktığında başbakanlık koltuğunda 1990'da Lee'nin yerine geçen Goh Chok Tong vardı, Lee ise kıdemli bakan olarak hükümetteki ağırlığını koruyordu.

Lee, 2000'de BBC'ye verdiği röportajda metro kapılarına sakız yapıştırmayı yaratıcılık değil yaramazlık olarak gördüğünü söyledi. Sakız çiğnemeden düşünemeyenlere ise muz yemelerini önerdi.