article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Singapur'da Sakız Satmak Neden Yasak?

Singapur'da Sakız Satmak Neden Yasak?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.11.2026 - 22:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Singapur'da sakız çiğnemek suç değil ama sakız satmak ve ülkeye sokmak 1992'den beri yasak. Kararın arkasında metro kapılarına yapıştırılan sakızlar ve şehrin temizliğine verilen büyük önem var. 2004'ten beri yalnızca tıbbi ve diş sağlığına yönelik sakızlar için istisna bulunuyor.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yasak, metro kapılarını kilitleyen sakızlar yüzünden 1992'de yürürlüğe girdi

Yasak, metro kapılarını kilitleyen sakızlar yüzünden 1992'de yürürlüğe girdi

Singapur Çevre Bakanlığı sakız yasağını 30 Aralık 1991'de duyurdu ve uygulama 3 Ocak 1992'de başladı. Yasağın kapsamına sakızın üretimi, ithalatı ve satışı alındı.

En somut sorun, MRT adıyla bilinen metro sistemindeydi. Vandallar tren kapılarının sensörlerine sakız yapıştırıyor, kapılar kapanamadığı için seferler aksıyordu. Sokaklara, binalara ve toplu taşıma araçlarına yapışan sakızların temizliği de şehir için ayrı bir dertti.

Fikir aslında yeni değildi. Ülkenin kurucu başbakanı Lee Kuan Yew, anılarında yasak önerisinin kendisine ilk kez 1983'te Ulusal Kalkınma Bakanı Teh Cheang Wan tarafından getirildiğini, o dönem bunu fazla sert bulduğunu anlatıyor. Yasak çıktığında başbakanlık koltuğunda 1990'da Lee'nin yerine geçen Goh Chok Tong vardı, Lee ise kıdemli bakan olarak hükümetteki ağırlığını koruyordu.

Lee, 2000'de BBC'ye verdiği röportajda metro kapılarına sakız yapıştırmayı yaratıcılık değil yaramazlık olarak gördüğünü söyledi. Sakız çiğnemeden düşünemeyenlere ise muz yemelerini önerdi.

Sakız çiğnemek serbest ama satan ve ithal eden ağır ceza alabiliyor

Sakız çiğnemek serbest ama satan ve ithal eden ağır ceza alabiliyor

Yasak sakızın kendisini değil, ticaretini hedef alıyor. Singapur'da sakız çiğnemek suç sayılmıyor. Çiğnenmiş sakızı yere atanlar ise çöp atma cezasıyla karşılaşıyor.

Singapur Ulusal Çevre Ajansının hatırlattığı Çevre ve Halk Sağlığı Yasası, bu suçu işleyenler için ilk seferde 2 bin, ikinci seferde 4 bin, üçüncü ve sonraki seferlerde 10 bin Singapur dolarına kadar para cezası belirliyor. Mahkeme ayrıca suçluyu 12 saate kadar kamusal alanları temizlemekle yükümlü tutabiliyor.

İlk gevşeme 2004'te geldi. ABD Kongre üyesi Philip Crane, iki ülke arasındaki serbest ticaret görüşmelerinde sakız yasağını gündeme taşıdı. Anlaşmanın 1 Ocak 2004'te yürürlüğe girmesinin ardından Singapur yasağı kaldırmadı, yalnızca tıbbi ve diş sağlığına yönelik sakızların eczacılar ve diş hekimleri aracılığıyla satılmasına izin verdi. Singapur Sağlık Bilimleri Kurumu o yıl nikotin sakızı da dahil 19 ürünü onayladı, satış sırasında alıcıların adı ve kimlik numarası kayda geçiriliyordu.

Sıradan sakızın ithalatı ise bugün de yasak. Singapur'un sakız ithalatını düzenleyen güncel yönetmeliği, kuralı ihlal edenlere ilk mahkumiyette 100 bin Singapur dolarına kadar para cezası ya da 2 yıla kadar hapis veya ikisini birden öngörüyor. Suç tekrarlanırsa üst sınır 200 bin Singapur doları ve 3 yıl hapse çıkıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın