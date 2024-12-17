Janis Timma Kimdir? Eski Darüşşafakalı Basketbolcu Janis Timma Neden Öldü?
Janis Timma Kimdir? Eski Darüşşafakalı Basketbolcu Janis Timma Neden Öldü?
Bir dönem Darüşşafaka forması da giyen 32 yaşındaki basketbolcu Janis Timma, evinde ölü bulundu. Letonyalı basketbolcu Timma, uzun süredir Letonya milli basketbol takımının oyuncusuydu. Janis timma, 2023 yılında ise Türkiye'de forma giymişti. Polis,Timma'nın ölümüne dair açıklamalarda bulundu.
Peki Janis Timma kimdir, neden öldü?
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Janis Timma Kimdir?
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Janis Timma Hangi Takımlarda Oynadı?
Janis Timma Neden Öldü?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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