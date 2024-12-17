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Janis Timma Kimdir? Eski Darüşşafakalı Basketbolcu Janis Timma Neden Öldü?

Janis Timma Kimdir? Eski Darüşşafakalı Basketbolcu Janis Timma Neden Öldü?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
17.12.2024 - 10:47

Bir dönem Darüşşafaka forması da giyen 32 yaşındaki basketbolcu Janis Timma, evinde ölü bulundu. Letonyalı basketbolcu Timma, uzun süredir Letonya milli basketbol takımının oyuncusuydu. Janis timma, 2023 yılında ise Türkiye'de forma giymişti. Polis,Timma'nın ölümüne dair açıklamalarda bulundu.

Peki Janis Timma kimdir, neden öldü?

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Janis Timma Kimdir?

Janis Timma Kimdir?

Janis Timma, 2 Temmuz 1992 doğumlu Letonyalı profesyonel bir basketbolcudur. Timma, 2,01 metre boyundadır ve genellikle küçük forvet pozisyonlarında oynamıştır.

Krāslava'da büyüyen Timma ilk olarak ASK Riga'nın genç takımına katıldı ve daha sonra DSN Riga ile Letonya 2. Ligi şampiyonluğunu kazandı.

2011-12 sezonunda Liepājas Lauvas ile profesyonel kariyerine başlayan Timma, Ardından Ventspils ile Letonya Ligi şampiyonluğu ve playoff MVP'si unvanını kazandı.

2015 yılında Letonya Ligi All-Star maçının MVP'si oldu ve VTB Birleşik Ligi'nin Genç Oyuncusu seçildi.

Janis Timma Hangi Takımlarda Oynadı?

Janis Timma Hangi Takımlarda Oynadı?

James Timma kariyeri boyunca çeşitli Avrupa liglerinde ve ulusal takımlarda önemli katkılar sağladı. 

Euroleague'de 5 sezon oynadı ve Baskonia, Olympiacos, Khimki ve UNIKS'te forma giydi.

2023 yılında ise Türkiye'de forma giydi. James Timma, Darüşşafaka Takımı'nda forma giyerek maça çıktı.

Janis Timma Neden Öldü?

Janis Timma Neden Öldü?

Rus yetkililer, Janis Timma’nın intihar ettiğini bildirdi.  

Timma, Ukraynalı şarkıcı ve oyuncu Anna Sedokova’nın eski kocasıydı.

Hayatını kaybeden oyuncunun yanındaki telefonunda “Anna’yı Ara” yazdığı belirtildi. 

Polisin detaylı bir soruşturma başlattı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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