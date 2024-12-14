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Kenan Küçüközcan Kimdir? Çilli Bom ile Tanınan Ünlü Bestekar Neden Öldü?

Kenan Küçüközcan Kimdir? Çilli Bom ile Tanınan Ünlü Bestekar Neden Öldü?

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
14.12.2024 - 11:46

Bir dönemin unutulmaz şarkısı ''Çilli Bom'' ile popülerlik kazanan ve aynı zamanda birden fazla şarkının yazarı ve ses sanatçısı olan Kenan Küçüközcan 77 yaşında hayatını kaybetti. Bu haberin üzerine birçok kişi Kenan Küçüközcan'ın hayatını ve çalışmalarını araştırmaya başladı.

Peki, Kenan Küçüközcan kimdir? Ünlü sanatçı neden hayatını kaybetti? İşte detaylar...

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Kenan Küçüközcan Kimdir?

Kenan Küçüközcan Kimdir?

Kenan Küçüközcan, 14 Nisan 1947 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Henüz erken yaşlarda müzik hayatına başlayan Küçüközcan, özellikle ''Çilli Bom'' şarkısıyla tanınmıştır. 1970'li yıllarda kariyerinin zirvesini gören ünlü sanatçı, birçok şarkının bestekarıdır. 14 Aralık 2024 tarihinde ünlü bestekarla ilgili acı haber geldi. Tüm tedavilere rağmen kurtarılamayan Kenan Küçüközcan 77 yaşında hayatını kaybetti.

Kenan Küçüközcan'ın Eserleri

Kenan Küçüközcan'ın Eserleri

Türkçe ve İngilizce şarkı besteleri yapan Kenan Küçüközcan'ın, 'Kenan' adıyla 45’lik plakları çıkmıştır. Ayrıca ünlü bestekar; Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalpler, Deli Oğlan, Senden Sonra, Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime ve Benim Yarim Çok Güzeldir gibi eserleri seslendirmiştir.

1972 yılında 'Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı' seçilen Küçüközcan hayatının bir döneminde ABD'de yaşadı. Ancak 1996 yılında Türkiye'ye döndü. Bir süredir Mersin'de yalnız yaşayan Kenan Küçüközcan'ın yaklaşık iki ay önce Erdemli ilçesinde bulunan bir huzurevine yerleştiği öğrenildi.

Kenan Küçüközcan Neden Öldü?

Kenan Küçüközcan Neden Öldü?

Ünlü bestekar ve ses sanatçısı Kenan Küçüközcan, yaklaşık 10 gün önce (4 Aralık) kaldığı Erdemli Huzurevi'nde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Küçüközcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti.

Bir oğlu olduğu ve oğluyla uzun süredir görüşmediği öğrenilen ünlü bestekarın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Koyuncu Mahallesi’nde bulunan Çet Tepesi Mezarlığı'na götürüldü. Cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, kimsesizler mezarlığı kısmına defnedildi.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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