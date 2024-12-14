Kenan Küçüközcan Kimdir? Çilli Bom ile Tanınan Ünlü Bestekar Neden Öldü?

Türkçe ve İngilizce şarkı besteleri yapan Kenan Küçüközcan'ın, 'Kenan' adıyla 45’lik plakları çıkmıştır. Ayrıca ünlü bestekar; Askerliğim Bitince, Ayrı Yaşayan Kalpler, Deli Oğlan, Senden Sonra, Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime ve Benim Yarim Çok Güzeldir gibi eserleri seslendirmiştir.

1972 yılında 'Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı' seçilen Küçüközcan hayatının bir döneminde ABD'de yaşadı. Ancak 1996 yılında Türkiye'ye döndü. Bir süredir Mersin'de yalnız yaşayan Kenan Küçüközcan'ın yaklaşık iki ay önce Erdemli ilçesinde bulunan bir huzurevine yerleştiği öğrenildi.