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Kimsesizler Mezarlığına Gömüldü: 'Çilli Bom'un Bestekarı Kenan Küçüközcan Hayatını Kaybetti

Kimsesizler Mezarlığına Gömüldü: 'Çilli Bom'un Bestekarı Kenan Küçüközcan Hayatını Kaybetti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.12.2024 - 14:13

1974 yılına damgasını vuran Çilli Bom şarkısının bestekarı Kenan Küçüközcan geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti. Detaylar 👇

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1972 yılında 'Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı' seçilen Küçüközcan 1976 yılında çıkarttığı 'Kenan' isimli plakta özellikle 'Çilli Bom' şarkısıyla döneme damgasını vurmuştu.

1972 yılında 'Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı' seçilen Küçüközcan 1976 yılında çıkarttığı 'Kenan' isimli plakta özellikle 'Çilli Bom' şarkısıyla döneme damgasını vurmuştu.

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Bir süre Amerika'da yaşayan ve 1996'da Türkiye'ye dönen Küçüközcan'ın iki ay önce huzurevine yerleştiği ve on gün önce rahatsızlığı öğrenildi.

Bir süre Amerika'da yaşayan ve 1996'da Türkiye'ye dönen Küçüközcan'ın iki ay önce huzurevine yerleştiği ve on gün önce rahatsızlığı öğrenildi.

Kenan Küçüközcan geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti. 77 yaşında aramızdan ayrılan sanatçının cenazesine yalnızca 5 kişi katıldı. Küçüközcan kimsesizler mezarlığına defnedildi...

Kenan Küçüközcan geçtiğimiz saatlerde hayatını kaybetti. 77 yaşında aramızdan ayrılan sanatçının cenazesine yalnızca 5 kişi katıldı. Küçüközcan kimsesizler mezarlığına defnedildi...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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