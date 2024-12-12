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Burhan Köroğlu Kimdir? Şam'a Geçici Maslahatgüzar Atanan Burhan Köroğlu Hakkında Merak Edilenler

Burhan Köroğlu Kimdir? Şam'a Geçici Maslahatgüzar Atanan Burhan Köroğlu Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 23:23

Dışişleri Bakanlığı kaynaklı haberlere göre Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı. Bu haber üzerine pek çok kişi Burhan Köroğlu'nun hayatı ve geçmişi hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Burhan Köroğlu kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Aradığınız tüm soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Burhan Köroğlu Kimdir?

Burhan Köroğlu Kimdir?

1962 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Burhan Köroğlu, İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Ardından Ürdün Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Doktora öğrenimini ise Marmara Üniversitesi’nde İslam Felsefesi alanında tamamladı. Evli ve üç çocuk babası olan Burhan Köroğlu, İngilizce ve Arapça biliyor.

Burhan Köroğlu Kariyeri ve Çalışma Hayatı

Burhan Köroğlu Kariyeri ve Çalışma Hayatı

Burhan Köroğlu; Marmara Üniversitesi, ABD'de bulunan Middlebury College, Bahçeşehir Üniversitesi, Ürdün Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi gibi kurumlarda öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde profesör olarak görev yaptı.

Bunların yanı sıra, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı yaptı. Ek olarak, Katar’da bulunan El-Cezire Araştırma Merkezi'nde Uzman Araştırmacı olarak çalıştı.

Önemli kurumlarda çalışma deneyimi bulunan Köroğlu, başarılı akademi hayatıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Ayrıca bir dönem El-Cezire Türk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Burhan Köroğlu'nun; İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi ve Türk-Arap İlişkileri gibi çeşitli alanlarda yayımlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce eserleri bulunmaktadır.

Burhan Köroğlu Neden Gündem Oldu?

Burhan Köroğlu Neden Gündem Oldu?

Türkiye Şam'a geçici maslahatgüzar atamasını gerçekleştirdi ve o kişinin Burhan Köroğlu olduğu açıklandı. Bu gelişmeyle birlikte 62 yaşındaki isim kısa sürede gündem oldu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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