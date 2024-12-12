Burhan Köroğlu Kimdir? Şam'a Geçici Maslahatgüzar Atanan Burhan Köroğlu Hakkında Merak Edilenler
Burhan Köroğlu Kimdir? Şam'a Geçici Maslahatgüzar Atanan Burhan Köroğlu Hakkında Merak Edilenler
Dışişleri Bakanlığı kaynaklı haberlere göre Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı. Bu haber üzerine pek çok kişi Burhan Köroğlu'nun hayatı ve geçmişi hakkında araştırma yapmaya başladı.
Peki, Burhan Köroğlu kimdir? Kaç yaşında ve aslen nereli? Aradığınız tüm soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Burhan Köroğlu Kimdir?
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