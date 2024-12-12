Burhan Köroğlu Kimdir? Şam'a Geçici Maslahatgüzar Atanan Burhan Köroğlu Hakkında Merak Edilenler

Burhan Köroğlu; Marmara Üniversitesi, ABD'de bulunan Middlebury College, Bahçeşehir Üniversitesi, Ürdün Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi gibi kurumlarda öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde profesör olarak görev yaptı.

Bunların yanı sıra, Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ve İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı yaptı. Ek olarak, Katar’da bulunan El-Cezire Araştırma Merkezi'nde Uzman Araştırmacı olarak çalıştı.

Önemli kurumlarda çalışma deneyimi bulunan Köroğlu, başarılı akademi hayatıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Ayrıca bir dönem El-Cezire Türk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Burhan Köroğlu'nun; İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi ve Türk-Arap İlişkileri gibi çeşitli alanlarda yayımlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce eserleri bulunmaktadır.