Gukesh Dommaraju Kimdir? Tarihin En Genç Dünya Satranç Şampiyonu Olan D Gukesh Hakkında Merak Edilenler
Gukesh Dommaraju Kimdir? Tarihin En Genç Dünya Satranç Şampiyonu Olan D Gukesh Hakkında Merak Edilenler
18 yaşındaki Gukesh Dommaraju, son şampiyon Ding Liren'i mağlup ederek 2024 Dünya Satranç Şampiyonu oldu. En genç şampiyon olarak tarihe geçen Dommaraju hakkında araştırmalar hız kazandı.
Peki, Gukesh Dommaraju kimdir? D Gukesh adıyla da bilinen ünlü isim nerede doğdu ve satrançta hangi başarıları elde etti? Aradığınız tüm soruların cevabını burada bulabilirsiniz.
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Gukesh Dommaraju Kimdir?
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Satranç oynamaya henüz 7 yaşındayken başlayan Dommaraju, haftada üç gün satranç oynarmış. Daha sonra genç yaşında turnuvalara katılıp iyi performanslar sergileyince satranç hocaları tarafından bu alana yönlendirilmiş.
Gukesh Dommarju Başarıları
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