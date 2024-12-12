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Gukesh Dommaraju Kimdir? Tarihin En Genç Dünya Satranç Şampiyonu Olan D Gukesh Hakkında Merak Edilenler

Gukesh Dommaraju Kimdir? Tarihin En Genç Dünya Satranç Şampiyonu Olan D Gukesh Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 17:53

18 yaşındaki Gukesh Dommaraju, son şampiyon Ding Liren'i mağlup ederek 2024 Dünya Satranç Şampiyonu oldu. En genç şampiyon olarak tarihe geçen Dommaraju hakkında araştırmalar hız kazandı.

Peki, Gukesh Dommaraju kimdir? D Gukesh adıyla da bilinen ünlü isim nerede doğdu ve satrançta hangi başarıları elde etti? Aradığınız tüm soruların cevabını burada bulabilirsiniz.

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Gukesh Dommaraju Kimdir?

Gukesh Dommaraju Kimdir?

Gukesh Dommaraju, 29 Mayıs 2006 tarihinde Hindistan'ın Chennai şehrinde dünyaya gelmiş satranç büyükustasıdır. Genç yaşına rağmen satranç dünyasında adından bir hayli söz ettiren Dommaraju, elde ettiği başarılarla satranç tarihine geçmeyi başarmıştır.

Babası Dr. Rajinikanth, kulak burun boğaz cerrahıdır. Öte yandan annesi Dr. Padma ise bir mikrobiyologdur.

Satranç oynamaya henüz 7 yaşındayken başlayan Dommaraju, haftada üç gün satranç oynarmış. Daha sonra genç yaşında turnuvalara katılıp iyi performanslar sergileyince satranç hocaları tarafından bu alana yönlendirilmiş.

Satranç oynamaya henüz 7 yaşındayken başlayan Dommaraju, haftada üç gün satranç oynarmış. Daha sonra genç yaşında turnuvalara katılıp iyi performanslar sergileyince satranç hocaları tarafından bu alana yönlendirilmiş.

Gukesh Dommarju Başarıları

Gukesh Dommarju Başarıları

Gukesh Dommaraju, olimpiyatlarda 1 takım ve 2 bireysel altın madalyanın yanı sıra 1 tane de bronz takım madalyası kazanmıştır. Ayrıca Asya Oyunları'nda gümüş madalya kazanma başarısı göstermiştir.

Gençler düzeyinde de oldukça iyi sonuçlar elde eden Gukesh, Dünya Gençler Şampiyonası ve Asya Gençler Şampiyonası'nda birden fazla altın madalya kazanmıştır.

Gukesh Dommaraju Neden Gündem Oldu?

Gukesh Dommaraju Neden Gündem Oldu?

18 yaşındaki Hindistanlı satranç büyükustası D Gukesh, Çinli şampiyon rakibi Ding Liren'i yenerek satrançta en genç dünya şampiyonu ünvanı elde etti. Kendisinden önce bu ünvan 1985 yılında Anatoly Karpov'u mağlup ederek şampiyon olan efsane Garry Kasparov'a aitti. 

Bu başarıyla birlikte Gukesh, dünya gündemine de oturdu. Kazandığı zaferin ardından duygusal anlar yaşayan genç şampiyon, gözyaşlarını tutamadı.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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