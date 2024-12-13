Pınar Aydınlar Kimdir? Hakkında Soruşturma Başlatılan Pınar Aydınlar Hakkında Merak Edilenler

12 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Pınar Aydınlar, Türk halk müziği sanatçısı, yazar ve siyasetçidir. Aslen Erzurumlu olan Aydınlar, 1995 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nı kazandı ve Temel Bilimler Bölümü’nden mezun oldu.

Pınar Aydınlar, 2002 yılında Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ ile evlendi. Ancak çift, 2011 yılında boşanma kararı aldı. Yine 2011 yılında verdiği bir konser sırasında sarf ettiği sözlerden dolayı gündem olan Aydınlar, bu sözlerinden ötürü 10 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı.