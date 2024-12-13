onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Pınar Aydınlar Kimdir? Hakkında Soruşturma Başlatılan Pınar Aydınlar Hakkında Merak Edilenler

Pınar Aydınlar Kimdir? Hakkında Soruşturma Başlatılan Pınar Aydınlar Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
13.12.2024 - 10:55

Bugün önemli bir gelişme yaşandı. Pınar Aydınlar hakkında 'suçu ve suçluyu övme' suçundan soruşturma başlatıldı. Bu haberin ardından pek çok kişi Aydınlar'ın hayatını araştırmaya başladı.

Peki, Pınar Aydınlar kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Aradığınız soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Pınar Aydınlar Kimdir?

Pınar Aydınlar Kimdir?

12 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Pınar Aydınlar, Türk halk müziği sanatçısı, yazar ve siyasetçidir. Aslen Erzurumlu olan Aydınlar, 1995 yılında İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nı kazandı ve Temel Bilimler Bölümü’nden mezun oldu.

Pınar Aydınlar, 2002 yılında Arif Sağ'ın oğlu Tolga Sağ ile evlendi. Ancak çift, 2011 yılında boşanma kararı aldı. Yine 2011 yılında verdiği bir konser sırasında sarf ettiği sözlerden dolayı gündem olan Aydınlar, bu sözlerinden ötürü 10 aylık bir hapis cezasına çarptırıldı.

Pınar Aydınlar'ın Albümleri

Pınar Aydınlar'ın Albümleri

Pınar Aydınlar, 2003 yılında ''Türkü Söylemek Lazım'' adlı ilk solo albümünü çıkardı. Bundan tam 4 yıl sonra, 2007 yılında ''Kırmızı Gül'' albümü çıktı. Aydınlar'ın son olarak 2011 yılında ''Mavi Bir Düş'' adlı albümü piyasaya sürüldü.

Pınar Aydınlar Neden Gündem Oldu?

Pınar Aydınlar Neden Gündem Oldu?

Pınar Aydınlar’ın söylediği “Tunceli değil, bizim için Dersim” sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü isim hakkında resen soruşturma başlattı. Bu gelişme üzerine Pınar Aydınlar ve sözleri tekrardan gündeme geldi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın